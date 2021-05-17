Sedat Peker'e yakın popçular

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 10:16

Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker’e yakın ünlü isimlerin paylaşımları dikkat çekti.

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu “Bari İsmail Türüt’le Seda Sayan istifa etsin!” yazısında, bir dönem koruma polisi dahi verilen Sedat Peker’e yakın sanatçıların paylaşımlarını sildiğini anlattı.

Terkoğlu yazısında, “Dün bir kısmını arşivlediğim o geçmiş görüntüleri yeniden gözden geçirdim. Sedat Peker’in resmi sitesinde her şey olduğu yerde duruyordu ama… Gelgelelim, yıllardır ‘Sedat Peker’e yakın olma’nın övünç kaynağı yapıldığı o deliller, sosyal medyadan birer birer silinmeye başlamıştı” dedi.

Terkoğlu’nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

Polisin Peker için hazırladığı dosyada, çevresindeki sanat camiasının kalabalıklığı, yargının bile gözünü kamaştırıyordu. 15 Kasım 2004 tarihli Sabah gazetesi, polis fezlekesindeki 'Peker dostu sanatçılar'ı şöyle aktarıyordu: 'Ebru Gündeş, Hande Yener, Emel Müftüoğlu, Elif Karlı, Seda Sayan, Davut Güloğlu, İsmail Türüt, M. Ali Erbil, Stelyo Pipis, Bülent Serttaş, Demir Karahan, Onur Sarıkaya…'

Milliyet gazetesinin eki olan 'Şehrin En İyileri'nin 2017 yılında düzenlediği ödül töreninde 'En Hayırsever İşadamı' ödülünü Selda Alkor’un elinden o almıştı. Mekân Oscarları ya da Quality gibi adlarla her yıl düzenlenen, sponsorlu ödül gecelerinde, kimi elinde ödül, kimi hatırlı konuk olarak, 'ünlü”lerle poz veriyordu. Yakın dostu Oktay Kaynarca başta olmak üzere; Serdar Ortaç’tan Alişan’a, Cengiz Kurdoğlu’ndan Erkan Petekkaya’ya, yan yana çektirdiği fotoğraflar hızla sosyal medyada paylaşılıyordu.

Dün bir kısmını arşivlediğim o geçmiş görüntüleri yeniden gözden geçirdim. Sedat Peker’in resmi sitesinde her şey olduğu yerde duruyordu ama… Gelgelelim, yıllardır 'Sedat Peker’e yakın olma'nın övünç kaynağı yapıldığı o deliller, sosyal medyadan birer birer silinmeye başlamıştı. Rıza Sarraf’tan Çiftlikbankçı Tosuncuk’a, kripto para dolandırıcısından Jet Fadıl’a, Adnan Oktar’dan Fethullah Gülen’e son dönemin klasiği yine tekrar etmişti. Önce 'yakınımdır' diye övünenler, bir hareketle 'tanımam, etmem' yarışına girmişti. Sedat Peker’in videolarındaki 'bir zamanlar' sitemi haksız değil. Ayakta kalabalıklarla yürüyenlerin koluna girenler, düşeni ya tekmeliyor ya da görmezmiş gibi yanından yürüyerek geçiyor.

Bir başkasının ışığını yansıtan nesneler gibi. Sıradan insanın ilgisini toplayarak 'ünlü' olanlar, kendisini dünün kahramanı-yarının haini sayılanların yakasına takıyor. Sedat Peker’e koruma veren bakan, onunla pazarlık eden siyasetçi, peşinde dolanan TRT anchormanı utanıp çekilmiyorsa; bari İsmail Türüt ya da Seda Sayan 'istifa ettim' desin!