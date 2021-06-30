Sedat Peker'in telefon görüşmesini yayınladığı Ekşioğlu'ndan Erdoğan'a isyan: "Bundan sonrası benim için tufan"

30 Haziran 2021 Çarşamba, 17:53

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeğeniyle evli olduğunu belirttiği ve Facetime üzerinden yaptığı görüşmesini yayınladığı Serdar Ekşioğlu, isyan etti.

Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Ekşioğlu, sahibi olduğu Lazoil'in (Ekşioğlu Akaryakıt Ürünleri A.Ş) EPDK tarafından kapatıldığını duyurdu.

Ekşioğlu kapatılma kararına "Böyle güzel ve dürüst iş yapan dağıtım şirketini sırf 60 bin ton yakıt satamadık diye EPDK tarafından önce kapatıldı sonra batırdınız. Ama ne kadar kaçakçılıkla alakalı soruşturma yiyen şirket varsa hepsi açık. Yatacak yeriniz yok. Allahınızdan bulun" diyerek tepki gösterdi.

Ekşioğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenerek "Bunca emeğe alın terine yazık değil mi? Bu ülke de düzgün iş yapmanın beledi bu mudur Sayın Cumhurbaşkanım" dedi.

"Konuşacak çok şey var bundan sonra ve konuşacağım. 6 aydır bir tane muhattap bulamadım derdimi anlatacağım." diyen Ekşioğlu, "Şimdi benim ekmeğime, emeğime çöktünüz. Bundan sonra #EPDK başkanı ve petrol dairesi başkanı tarafından nasıl yavaş yavaş ve acı içinde batırıldığımı anlatacağım. Bundan sonrası benim için tufan. Akşam görüşürüz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da seslenen Ekşioğlu, "Sayın Süleyman Soylu sizde size bağlı olan KOM Daire Başkanlığından bilgi alabilirsiniz, Ekşioğlu dağıtım şirketi her hangi bir üsülsüzlük yapmışmıdır diye. Tek bir üsülsüzlük yapmışsak vereceğiniz her cezaya razıyım. Değilse allahtan bulsun sebeb olan kimse" diye yazdı.

Hatırlanacağı üzere Sedat Peker, Ekşioğlu'yla görüşmesini "Yaptığın her şeyi biliyorum, görüşeceğiz. Biz hepimiz aileyiz her suçta beraberiz" diyerek paylaşmıştı.

İşte Ekşioğlu'nun o paylaşımları:



