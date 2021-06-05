Sedat Peker'in vidosunu yayımladığı Serdar Ekşi kimdir? "Erdoğan'ın yeğeniyle evli"

05 Haziran 2021 Cumartesi, 17:32

Yayımladığı videolarla Türkiye gündemine oturan Sedat Peker, youtube hesabından Serdar Ekşioğlu ile olan görüşmesine dair yeni bir video paylaştı. Videoda Sedat Peker ile Erdoğan'ın yeğeninin eşi olan Serdar Ekşioğlu'nun görüşmesi yer alıyor.





AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeğeni ile evli olan Serdar Ekşioğlu, LazOil Enerji şirketinin sahibi olarak görülüyor.



"TIR'LAR İLE GÖNDERİLDİĞİ BASINA YANSIMIŞ"

Peker'in notlarında bahsettiği Serdar Ekşioğlu'nun, daha önce basında "City Ambulans Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Ekşioğlu Türkmendağı'na lojistik destek malzemeleri gönderdi" başlığıyla yer aldığı görülüyor.

Peker, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"YAPTIĞIN HER ŞEYİ BİLİYORUM, GÖRÜŞECEĞİZ"

Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip abinin yeğeninin kocası Lazoil petrol dağıtım şirketinin sahibi Serdar Ekşi’nin karakolda milletvekilinin dövülme hadisesinin ve Suriye'ye giden askeri malzemelerle ilgili yaptığım telefon görüşmesi.

Serdar Ekşi ne demiştim... Dik duracağız. Sen benle görüşüp sonrasında aleyhimde yapılan çalışmalara ortaklık ettin. Yaptığın her şeyi biliyorum, görüşeceğiz. Biz hepimiz aileyiz her suçta beraberiz.





(İFADELER OLDUĞU GİBİ AKTARILMIŞIR. YAZIM HATALARI SEDAT PEKER'E AİTTİR.



