Şeffaf olmayan Varlık Fonu’ndaki şirketlere yönelik sorular yanıtsız

24 Aralık 2020 Perşembe, 06:00

Milletvekillerinin TBMM'ye verdiği soru önergelerinden Türk Hava Yolları (THY) ile ilgili olanlara Türkiye Varlık Fonu zırhı uygulanmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, THY konusunda yöneltilen sorularda görev ve yetkinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda olduğunu belirtmesine karşın bakanlık sadece THY uçaklarında dağıtılan gazeteler, THY'nin Ankara - İzmir seferinin ne zaman başlayacağı ve THY'nin kabin memuru olarak kaç yabancı uyruklu kişiyi çalıştırdığı konularındaki soru önergelerini yanıtladı.

Bakanlık, THY'de çalışanların durumları, THY'nin yaptığı akaryakıt anlaşması, THY yönetiminde yer alan kişilerle ilgili iddialar, THY'nin sefer iptalleri gibi konularda verilen önergeleri ise kurumun Türkiye Varlık Fonu'na devredildiği gerekçesiyle yanıtsız bırakmaya başladı.

Yasaya göre Türkiye Varlık Fonu'nun denetim raporlarının belli zaman aralığında TBMM'ye sunulması gerekiyor. Ancak fonun 2018 yılı denetim raporları yasal süresinin üzerinden 9 ay geçtikten sonra sunulurken, ekim ayında sunulması gereken 2019 yılı denetim raporu ise hâlâ Meclis'e gelmedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Türkiye Varlık Fonu'nun denetiminin sağlıklı bir şekilde yapılmadığına işaret ederek “Fonun kendi denetimi şüpheliyken, şimdi de bünyesindeki kurumlarla ilgili sorular yanıtsız kalmaya başladı” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın THY'yle ilgili bazı soru önergelerine yanıt verirken, bazı önergelere yanıt vermediğine dikkat çeken Akın, “Bakanlık işine gelen sorulara yanıt veriyor. Ciddi iddialarla ilgili sorular ise yanıtsız kalıyor. Bu durum parlamentonun denetim görevini engellemekten başka bir şey değildir” değerlendirmesinde bulundu.