Şehir Hastaneleri tartışmaları bitmiyor

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 13:34

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın açıkladığı harcama kalemlerine göre, yapımı tamamlanarak hizmete açılan 11 şehir hastanesi için bu yılın ocak ve haziran aylarını kapsayan ilk altı ayda, bakanlık kasasından 3.2 milyar TL harcandı.

Sağlık Bakanlığı, “Yap - kirala - devret modeli ile yaptırılan hastaneler” diye belirttiği şehir hastaneleri için sadece bu yılın ilk altı ayda 1 milyar 628 milyon TL kira ödedi. Şehir hastanelerine hizmet bedeli adı altında 1 milyar 602 milyon TL para ödendiği belirtildi.

ÖNCE SARAY SONRA ŞEHİR HASTANELERİ

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; geçen aylarda Başakşehir’de hizmete açılan şehir hastanesi ile birlikte toplam 11 şehir hastanesi bulunuyor. 11 şehir hastanesinden, Adana, Yozgat, Elazığ, Bursa ve İstanbul Başakşehir’de bulunan beşini de Beştepe'deki Saray’ı yapan ve kamunun milyarlarca liralık ihalelerini alan Rönesans Holding işletiyor.

Üstelik şehir hastaneleri projeleri Sayıştay tarafından denetlenemiyor. Milletvekillerinin şehir hastanelerinin maliyeti ve işletmesi hakkındaki soruları bugüne kadar "ticari sır" gerekçesiyle cevapsız kalıyor.