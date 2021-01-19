Şehir oyun alanına dönüşecek
Sanal gerçeklikle en yaratıcı videoları çekenler ödüller kazanacak.
Mobil oyunseverler, PUBG MOBILE ile özdeşleşmiş drop kutularını AR filtresi ile en yaratıcı ve eğlenceli şekilde şehrin dilediği noktasına indirmeye çalışacak. Red Bull 4’lü paketlerindeki QR kodları kullanarak ulaşacağı özel hazırlanmış filtreyle her hafta en yaratıcı drop indirme videosunu çeken oyunseverler, sürpriz ödüller kazanacak. Daha fazla bilgiye RedBull.com/ARmeo adresinden ulaşılabilir.
Bu sezon ilk olarak PUBG MOBILE’da mücadele verecek oyunseverler, şimdi de Hearthstone ve TFT mobil turnuvalarında yarışacak. Türkiye şampiyonu olacak takımlar ise Red Bull M.E.O. Dünya Finali’ne katılmaya hak kazanacak. Red Bull M.E.O.’da çevrimiçi elemeler 28,29,30 ve 31 Ocak tarihlerinde, Türkiye Finali ise 7 Şubat’ta yapılacak.
28 ülkede elemeleri gerçekleştirilen Red Bull M.E.O.’nun dünya şampiyonu ise mart ayında Türkiye’nin ev sahipliğindeki Red Bull M.E.O. Dünya Finali’nde belli olacak.
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