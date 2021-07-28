Şehitkamil'de konutunu satmayan ev sahiplerine kamulaştırma kararı çıkarıldı

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 04:00

Yurttaşlar, kamulaştırmanın iptali için açtığı davayı kazanınca da belediye bu sefer de binalar için “depreme dayanıksız” kararı aldı. Bu kararla birlikte belediye 18 yurttaşın evine karşılık herhangi bir ücret vermeyeceği gibi evin yıkım parasını da yurttaştan alacak. Karara tepki gösteren mahalle sakinlerinden avukat Kemal Vuraldoğan, “Yapılan kentsel çökme planı. Marinamız yoktu, evimize çöktüler” dedi.

Yıllardır hukuk mücadelesi veren Vuraldoğan (44), kentsel dönüşümün normalde, yerinde dönüşüm olduğunu ama mahallelerinde yapılanın kentsel dönüşüm olmadığını savunarak “Burada yapılan kentsel çökme planı. Belediye kanununda, ‘Kentsel dönüşümde uzlaşma esastır, mümkünse mahalleliye mahallede hakkını ver’ deniliyor ama bize teklif eden bile olmadı” dedi. Vuraldoğan, belediye tarafından tapularına şerh konulmaya kadar giden süreçle ilgili, şunları söyledi: “Belediye, ‘Yerinde dönüşüm yapmayacağım. Size ev vermeyeceğim’ dedi. Malımızı satmayınca bu sefer, ‘Burayı kamulaştırdım’ dedi. Dava açtık. Bu arada belediye, bazı nedenlerle evini satan yurttaşların evlerini yıkma başlayınca çıkan tozdan, metruk bırakılan evlerde uyuşturucu içilip ve fuhuş yapılmasından dolayı mahallede yaşamak zorlaştı. Çoğu istemese de evini satmak zorunda kaldı. Geriye 18 ev kaldık. 9 yıldır kentsel dönüşüm de ilerleyemedi. Belediye başkanı, davayı kazananları cezalandırmak ve siyasi başarısızlığını bize yıkmak için bu sefer ‘Evler depreme dayanıksız’ kararı aldı. Yurttaşın güçlendirme hakkı var. Biz de evimiz için güçlendirme projelerimizi çizdirdik, belediye başvurumuzu yaptık ama izni vermedi.”