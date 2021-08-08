Sel basan HES tüneli inşaatında kaybolan işçiyi arama çalışmaları sürüyor
Erzurum'da yaşanan selde, HES tüneli inşaatında kaybolan Mustafa Aksöyek'i (39) arama çalışmaları devam ediyor.
İspir ilçesine 31 kilometre uzaklıktaki Çamlıkaya Mahallesi'nde, 5 Ağustos Perşembe günü saat 18.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Sağanak sonrası, dere olan bölgede meydana gelen sel, çalışmaların sürdüğü HES tünelini bastı.
Tüneldeki inşaat işçisi, bir çocuk babası, Ordulu Mustafa Aksöyek kayboldu. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye gelen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK), AFAD ve JAK ekipleri, işçiyi arama çalışmalarını sürdürüyor. Çamur, balçık ve kayalarla dolu tünelin suyunu boşaltan ekipler, Mustafa Aksöyek'in izine henüz rastlamadı.
Tünel içinde milim milim ilerleyen ekipler, Aksöyek'in bulunması için yoğun mücadele veriyor.
Video Haberler
- Kuyuya düşen eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
- Saman yüklü kamyon alt geçide takıldı
- Havuzda mahsur kalan sansar, plastik boru ile kurtarıldı
- Sıcaktan bayılan kuşu suyla ayılttı
- Kağıthane’de kumar oynayan 9 kişiye 12 bin lira ceza
- Avcılar'da korku dolu anlar! Yaralılar var
- Et yiyen dev çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı
- Aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını
- Boz ayıya araç çarptı
- Muavin fark etti! Bagajda ölü bulundu
En Çok Okunan Haberler
- Peker'den şüpheli ölümlerle ilgili flaş iddialar
- Milli voleybolcular hakkında skandal sözler
- Kenan İmirzalıoğlu'ndan tepki çeken 'yangın' açıklaması
- Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
- Peker'in ismini verdiği Aliye Uzun kim?
- AKP'li isme 'kadınlarla ilişki' üstünden şantaj yapıldı!
- Hulusi Akar'ın fotoğrafında ilginç ayrıntı
- Coca-Cola'dan 36 yıl sonra bir ilk!
- Kılıçdaroğlu'nun koluna giriyorsun diyen yurttaşa tepki!
- Altına yatırım yapanlar dikkat