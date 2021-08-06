Giresun'da fındık işçilerinin yemek yediği evin ahşap zemini çöktü: 11 yaralı
Giresun'un Espiye ilçesinde fındık işçilerinin öğle yemeği için kullandığı evin ahşap zemininin çökmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Adabük Mahallesi Öksüzlü mevkisinde fındık toplayan işçiler, öğle yemeği molası için aynı bölgede bulunan ve hasat dönemlerinde kullanılan eve geldi.
İşçilerin yemek yediği sırada birinci katın ahşap zemini çöktü. Evin bodrum katına düşen Ahmet, Bülbül, Sevgi ve Birgül Yıldız, Nisa, Seyfullah ve Fatma Kılıç, Berat ve Pınar Topal ile Yasin Emre ve Firdevs Meşe çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, kaldırıldıkları Espiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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