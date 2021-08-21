Sel felaketinde can kaybı 82'ye yükseldi
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 82 vatandaşımız (71 Kastamonu, 10 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Kastamonu’da 10, Sinop’ta 6 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 16’dır" denildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 82 vatandaşımız (71 Kastamonu, 10 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Kastamonu’da 10, Sinop’ta 6 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 16’dır" denildi.
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