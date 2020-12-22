Selahattin Demirtaş’ın avukatlarından açıklama

22 Aralık 2020 Salı, 18:28

Yapılan açıklamada, “AİHM, Demirtaş’ın derhal bırakılması gerektiğine hükmetmiştir. Sadece Türkiye için değil Avrupa Konseyi üyesi tüm devletler açısından pek çok ilki barındıran ve AİHM tarihinin en ağır ihlal kararlarından biri olan bu karar doğrultusunda müvekkilimizin derhal serbest bırakılması ve beraat etmesi gerekmektedir. Hükümeti kararın gerekliliklerini ivedilikle yerine getirmeye çağırıyoruz” denildi.

Demirtaş'ın avukatları tarafından yapılan açıklama şöyle: