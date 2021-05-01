Selahattin Demirtaş’tan 1 Mayıs çağrısı
Selahattin Demirtaş, STK'lere destek vererek, "Bu akşam 21.00'de balkonlarınızda şarkılarla, türkülerle 1 Mayıs'ı kutlayın, biz de duyalım" mesajı paylaştı.
HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısına destek vererek "Bu akşam 21.00'de balkonlarınızda şarkılarla, türkülerle 1 Mayıs'ı kutlayın, biz de duyalım" dedi.
Demirtaş'ın mesajı şöyle:
"Bizim balkonumuz ya da penceremiz yok ama sizler balkon ve pencerelerinizden tüm emekçiler için ses verebilirsiniz. Bu akşam 21.00'de balkonlarınızda ?arkılarla, türkülerle 1 Mayıs'ı kutlayın, biz de buradan duyalım. Yaşasın 1 Mayıs! Bijî 1ê Gulanê!"
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