Selahattin Demirtaş’tan 1 Mayıs çağrısı

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 16:43

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısına destek vererek "Bu akşam 21.00'de balkonlarınızda şarkılarla, türkülerle 1 Mayıs'ı kutlayın, biz de duyalım" dedi.

Demirtaş'ın mesajı şöyle:

"Bizim balkonumuz ya da penceremiz yok ama sizler balkon ve pencerelerinizden tüm emekçiler için ses verebilirsiniz. Bu akşam 21.00'de balkonlarınızda ?arkılarla, türkülerle 1 Mayıs'ı kutlayın, biz de buradan duyalım. Yaşasın 1 Mayıs! Bijî 1ê Gulanê!"