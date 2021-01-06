Selahattin Demirtaş'tan Boğaziçili öğrencilere destek mesajı
HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının ardından protesto başlatan öğrencilere destek mesajı attı.
AKP'li Bulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor. Son olarak protestolarda bulunan öğrencilere Selahattin Demirtaş'tan destek mesajı geldi.
Demirtaş mesajında, "Ne yaptınız gençler ya, sesiniz buraları sallıyor. Kim bilir, nereleri titretiyordur" dedi.
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