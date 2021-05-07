Yevgeny Seleznyov: "Galatasaray beni bir değil üç kez istedi."

07 Mayıs 2021 Cuma, 14:26

TFF 1.Lig takımlarından Bursaspor'dan Ukrayna 1.Lig Kolos Kovalivka takımına transfer olan Yevgen Seleznyov, Akhisarspor'da oynarken Galatasaray'a transfer olamama sürecini anlattı.

"GALATASARAY BENİ BİR DEĞİL ÜÇ KEZ İSTEDİ"

"Galatasaray beni bir değil üç kez istedi. Bir keresinde Fatih Terim beni aradı, 'Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Seni de ilk 11'e yazacağız.' dedi. Akhisarspor kabul etmedi. Oturdum, soyunma odasında dakikalarca ağladım. Şampiyonlar Ligi'nde de rakipleri Schalke ve Lokomotiv Msokova'ydı." diye açıklamalarda bulunan Seleznyov, tüm Galatasaray taraftarının onu beklediğini, ona sürekli sosyal medyadan mesajlar gönderdiklerini söyledi.

"SENİ SATMAM DEDİ, DAKİKALAR BOYUNCA AĞLADIM"

Ukraynalı futbolcu, "Akhisarspor Başkanı, 'Seni hiçbir paraya Galatasaray'a satmam' dedi. Bunu anlayamıyordum. 33 yaşımdaydım ve Galatasaray 1 milyon euro veriyordu. Soyunma odasında dakikalar boyunca ağladım." ifadelerini kullandı. Ukraynalı yıldız, "Türkiye kariyerime dair en akılda kalıcı anım buydu" diye de ekledi.

"SON KUPANIZI BEN KAZANDIRDIM"

Akhisarspor başkanıyla konuştuğunu da aktaran Seleznyov, "Akhisar'a iki kupa kazandırdım. Başkana, 'Bu kulüp içim elimden geleni yaptım. Muhtemelen bu kulübün kazanacağı son kupaları ben kazandırdım. Lütfen beni bırakın' dedim. 'Hayır' diye cevap verdi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Ukraynalı golcü, Akhisaspor'da çıktığı 34 maçta 14 gol atıp 1 asist yapmıştı.