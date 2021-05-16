Selçuk Dereli'den Beşiktaş ve Sergen Yalçın yorumu

16 Mayıs 2021 Pazar, 01:31

Eski hakem Selçuk Dereli, Süper Lig'in son haftasında oynanan maçları ve Beşiktaş'ın şampiyonluğu hakkındaki görüşlerini cumhuriyet.com.tr ile paylaştı.

"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUĞA EN ÇOK İNANAN TAKIMDI"

Dereli, Beşiktaş'ın şampiyonluğa en çok inanan takım olduğunu vurgulayarak, "Sezon boyunca şampiyon olmaya daha çok inanan takım Beşiktaş'tı. Bence şampiyon olmaya inanan bu takımı, ipi göğüsleyen bu takımı, Sergen Yalçın'ı, Beşiktaş yönetimini, taraftarını kutlamak lazım. Kıyasıya bir yarış oldu. Bu süre boyunca mücadele veren tüm takımları, hakemleri kutlamak lazım. 'Beşiktaş bu kadrosuyla acaba ilk ikiye girer mi?' diye tartışılırken, bu takımı şampiyon yapmak bir başarı hikayesidir. Altı puan farkla öndeyken derbide maçı kaybetmek, ardından Karagümrük'e yenilmek aslında Beşiktaş'ın şampiyonluğunu riske sokmuş oldu ama en son maçta averajla şampiyon olmayı başardılar" dedi.

"SERGEN YALÇIN TEKNİK DİREKTÖRLÜKTE DE BAŞARILI OLACAĞININ MESAJINI VERDİ"

Sergen Yalçın'ın şampiyonluktaki önemine değinen Dereli, "Sergen Yalçın'ın burada büyük bir emeği var. Sergen Yalçın futbolcuyken de çok zeki, çok yaratıcı bir oyuncuydu. Teknik direktörlüğünde de bunu gösterdi ve Beşiktaş'a şampiyonluğu kazandırdı. Onun açısından Beşiktaş'ın başında iyi bir kariyer başlangıcı oldu. Sergen Yalçın hem milli takımda, hem çeşitli futbol kulüplerinde forma giyen ender isimlerden birisi. Teknik direktörlüğünde de başarılı olacağı mesajını bu şekilde vermiş oldu. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum" dedi.

"FIRAT AYDINUS'A YENİ HEDEFLERİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasını hakem kararları açısından değerlendiren Dereli, "Fırat Aydınus'un verdiği penaltıyla ilgili tartışmalar var. Onu değerlendirmek isterim. Ben Aydınus'un vermiş olduğu penaltıyı, yayıncı kuruluşun verdiği görüntüye bakarak izledim. Yayıncı kuruluşun yakın çekim göstermesini de beklerdim ama, ekrandan gördüğüm kadarıyla pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum. Fırat Aydınus'u o görüntülere göre eleştirmek mümkün değil. Onun dışında, Göztepe'nin de penaltı beklediği bir pozisyon vardı. Rosier'in koluna gelen bir top var ama orada Rosier kolunu sakınıyor, yani doğal konumda bulunuyor. Dolayısıyla orada bir penaltı beklentisi olması oyun kuralları gereğince de mümkün değil. Göztepeli bir oyuncunun elle oynama tartışması oldu. Oyuncunun ayağından seken top yüzüne geldi, ona bir elle oynama çalındı. Orada Fırat Aydınus bir yanlış yaptı. Ona da Aydınus'un nazar boncuğu olsun diyelim. O da sezonun özellikle son bölümlerinde ligin yükünü çeken hakemlerden oldu. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı, Fırat Aydınus'a sezon başında çok fazla şans vermedi, ama bu başarılarıyla Fırat Aydınus'a üst üste maçlar verildi, o da kendini tamamladı ve Merkez Hakem Kurulu'nu da rahatlatmış oldu diyebiliriz. Onu da tebrik etmek gerekiyor. Ligin önemli hakemlerinden birisiydi. Hakemlik dışındaki yaşantısında da, yeni hedeflerde de Sevgili Fırat'a başarılar diliyorum" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın evinde Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği ve 3-1 galip geldiği karşılaşmadaki hakem yönetimi hakkında da, "Cüneyt Çakır'ın yönetimine baktığımda da, Kerem'e yapılan penaltıyı vermemesi büyük bir hata. Oyuncu kafa seviyesine ayağını kaldırıyor ve ayak tabanıyla omzuna müdahalede bulunuyor. Dolayısıyla bu pozisyon direkt serbest vuruştu. Ceza alanı içinde olduğunda da bu penaltıyı gerektirir. Orada Cüneyt Çakır önemli bir hata yapmış" yorumunda bulundu.

Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan Hes Kablo Kayserispor maçı hakkında ise, "Şampiyonluk aslında Fenerbahçe'nin avuçlarının içine kadar gelmişti ama geçen hafta Sivasspor'u, bugün Kayserispor'u yense belki şampiyon olacaktı." yorumunda bulundu.

"BEŞİKTAŞ DAR KADROSUNA RAĞMEN, DAHA ÇOK İNANARAK ŞAMPİYON OLDU"

"Galatasaray ile Fenerbahçe, daha maliyetli kadrolara sahip takımlar. Daha kariyerli, daha kimliği olan oyunculara sahip bu takımların neden şampiyon olamadığı öz eleştirisini hem Galatasaray hem de Fenerbahçe yapabilmeli. Bu dar ve kısıtlı imkanlarla kurulan Beşiktaş kadrosu, şampiyonluğa inanarak, daha çok mücadele ederek geldi. Belki çok iyi oynamamış olabilirler ama inandıkları ve şampiyonluğa odaklandıkları için kazandılar. Galatasaray'da yaşanan zaman zaman yönetim ve Fatih Terim arasındaki sıkıntılar, onların motivasyonunu bozmuş olabilir diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de de yaşanan teknik direktörlük değişikliği, 1959 öncesi şampiyonluklar gibi konuların tam şampiyonluk yarışında oldukları sırada gündemde olması bence konsantrasyonlarını düşürdü. Türkiye liglerinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor birçok şampiyonluklar yaşadı. Artık önemli olan önümüzdeki sezonlarda geçmişte yaptıkları hatalara bakarak hazırlıklarını yapmalarıdır" diyerek açıklamalarını sonlandıran Dereli, "Daha çok inanan, şampiyon oldu diyerek" Beşiktaş'ı tekrar kutladı.







