İngiliz İstihbarat Alma Servisi Başkanı Richard Moore Beşiktaş'ı kutladı

Bir dönem İngiltere'nin Türkiye Büyükelçiliği görevini yürüten İngiliz İstihbarat Alma Servisi Başkanı Richard Moore, sosyal medya hesabından şampiyon Beşiktaş'ı kutladı.

cumhuriyet.com.tr
16 Mayıs 2021 Pazar, 00:32
İngiliz İstihbarat Alma Servisi Başkanı Richard Moore Beşiktaş'ı kutladı
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İngiliz Gizli İstihbarat Alma Servisi Başkanı Richard Moore, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın şampiyonluğunu şu sözlerle kutladı:

"Tebrik ediyorum! Harika! Çok mutluyum"

Richard Moore bir dönem İngiltere'nin Türkiye Büyükelçiliği görevini yürütmüş, MI6 adıyla da bilinen Gizli İstihbarat Servisi SIS'in başkanlığına getirilmişti.

İşte Richard Moore'un sosyal medya paylaşımı:




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