Zafer Arapkirli "Semtin çocuğu Sergen, hayatının en güzel şampiyonluğunu aldı"

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 23:37

Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek 84 puanla 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu. Zafer Arapkirli bu şampiyonlukla ilgili görüşlerini cumhuriyet.com.tr'ye aktardı:

"Bu sezon aslında Beşiktaş tarihinin en ilginç, en zorlu ve hikayesi en özel yazılmayı hak eden sezonuydu. Çünkü salgın koşullarında koca bir sezon boyunca neredeyse üç günde bir maç oynayan, rakipleriyle arasını biraz açmış görünse de son haftaya girerken her şeyi son saniyelere bırakacak kadar heyecan yaratan bir Beşiktaş izledik. Bu şampiyonluğun en güzel tarafı, Beşiktaş'ın çocuğu Sergen Yalçın'ın imzasını taşıması. 100. yıl şampiyonluğunda akıllarda kalan klişe bir cümle vardır: "Sergen attı, şampiyonluk geldi." O maçı hatırlayanlar, televizyon yayınında son dakikalarda Tümer Metin'in driblingiyle sağdan getirip içeri, Sergen'e bıraktığı ve Sergen'in de Galatasaray ağları ile buluşturduğu golü çok iyi hatırlarlar. O günden bugüne, Beşiktaş'ın her kazandığı maçta ve kazandığı şampiyonluklarda adeta bir şarkı olmuştur bu cümle: "Sergen attı, şampiyonluk geldi."

Arapkirli, "Sergen'in olağanüstü katkısı var bugünkü zaferde. Elbette gencecik kalecisi Ersin'den gencecik sol beki Rıdvan'a, bence her biri kendi çapında çok kaliteli, deyim yerindeyse yetmiş iki milletten yıldızlarına, teknik kadrosuna ve yönetimine kadar herkes ne kadar gururlansa azdır. Alın teri, emek, zafere inanç, dayanışma, gücüne güven ve formaya bağlılık... Bunların hepsi bir araya gelince, bu sezon gerçekten taraflı tarafsız herkesin kabul ettiği üzere çok iyi bir futbol oynayan Beşiktaş hem müzesine bir kupa armağan etti, hem de "semtin çocuğu" Sergen'e hayatının belki de en değerli şampiyonluğunu hediye etti. Siyah-beyazlı camia ne kadar övünse azdır. 2020-2021 şampiyonluğunu hem Beşiktaş'ın, hem de Türkiye liginin tarihinde çok özel bir yere koymak lazım. Helal olsun çocuklar, helal olsun..." şeklinde açıklamalarda bulunarak Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın şampiyonluğundaki önemini özellikle vurguladı.



