Selçuk Özdağ: Bana saldıran kişi 'Erdoğan'ı tehdit etti'
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, katıldığı canlı yayında kendisine yapılan saldırıyla ilgili konuştu. Saldırganların AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiğini söyleyen Özdağ, ''Tutuklanan bir kişinin videosu var bizde. 1. Abdülhamit’i de 2. Abdülhamit’i de biz indirdik. 3. Abdülhamit Erdoğan. Onu da indireceğiz'' açıklamasında bulundu.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a Ankara'da düzenlenen silahlı ve sopalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Selçuk Özdağ’ın darbedildiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Öte yandan Selçuk Özdağ’a saldıran iki kişi de tutuklandı.
Halk TV’de yayınlanan Kayda Geçsin programına konuk olan Selçuk Özdağ, ''Tutuklanan bir kişinin videosu var bizde. 1. Abdülhamit’i de 2. Abdülhamit’i de biz indirdik. 3. Abdülhamit Erdoğan. Onu da indireceğiz'' tehditlerini savurduğunu iddia etti.
''KAN KAYBINDAN ÖLEBİLİRDİM''
Özdağ, ''Sol elimde parmaklarım kırıldı. Onlarla mücadele ettik. Şoförüme silah dayayıp arabaya soktular. Eğer geç kalsaydık, kan kaybından ölebilirdim'' ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'e 'gözaltı' ve 'sınırdışı' iddiası
- Akar'ın Irak ziyaretinde dikkat çekici kare
- Yoğun kar yağışı ve fırtınaya dikkat!
- Saldırıya Süleyman Soylu da refleks dedi
- Mahkemeden 'RTE faşizmi' için karar
- Bahçeli'nin danışmanından Ayşenur Aslan'a sözlü saldırı
- Ayhan Bilgen'den yeni siyasi parti sinyali
- Covid kapma riskini yüzde 250 artıran etken belirlendi
- TWF Başkanı, Avrupa’ya paralel federasyon kurmuş
- DSÖ: Türkiye'de 2017'de 20 bin ölüm engellenebilirdi
Video Haberler
- Salvador Mundi tablosu apartman dairesinden çıktı
- Yolda yürüyen turist dehşeti yaşadı
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink mesajı
- Korkunç cinayet anı! 3 el ateş edildi
- Kalyon işçilerine bozuk ve böcekli yemek!
- Pes dedirten hırsızlık: Kardan adamı çaldılar
- Zincirleme kaza: 130 araç birbirine girdi
- Selçuk Özdağ’a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
- Oltasına martı takıldı, ne yapacağını şaşırdı
- Ekonomik krizin boyutu bu kez Adana'da görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'e 'gözaltı' ve 'sınırdışı' iddiası
- Akar'ın Irak ziyaretinde dikkat çekici kare
- Yoğun kar yağışı ve fırtınaya dikkat!
- Saldırıya Süleyman Soylu da refleks dedi
- Mahkemeden 'RTE faşizmi' için karar
- Bahçeli'nin danışmanından Ayşenur Aslan'a sözlü saldırı
- Ayhan Bilgen'den yeni siyasi parti sinyali
- Covid kapma riskini yüzde 250 artıran etken belirlendi
- TWF Başkanı, Avrupa’ya paralel federasyon kurmuş
- DSÖ: Türkiye'de 2017'de 20 bin ölüm engellenebilirdi