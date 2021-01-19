Selçuk Özdağ: Bana saldıran kişi 'Erdoğan'ı tehdit etti'

19 Ocak 2021 Salı, 23:13

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a Ankara'da düzenlenen silahlı ve sopalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Selçuk Özdağ’ın darbedildiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Öte yandan Selçuk Özdağ’a saldıran iki kişi de tutuklandı.

Halk TV’de yayınlanan Kayda Geçsin programına konuk olan Selçuk Özdağ, ''Tutuklanan bir kişinin videosu var bizde. 1. Abdülhamit’i de 2. Abdülhamit’i de biz indirdik. 3. Abdülhamit Erdoğan. Onu da indireceğiz'' tehditlerini savurduğunu iddia etti.





''KAN KAYBINDAN ÖLEBİLİRDİM''

Özdağ, ''Sol elimde parmaklarım kırıldı. Onlarla mücadele ettik. Şoförüme silah dayayıp arabaya soktular. Eğer geç kalsaydık, kan kaybından ölebilirdim'' ifadelerini kullandı.