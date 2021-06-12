Selçuk Özdağ’a saldırıda yargılanmıştı: Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanlığı’na getirildi

12 Haziran 2021 Cumartesi, 09:08

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldırdığı gerekçesiyle yargılanan isimlerden Gülahmet Türk Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanlığı’na getirildi.

İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanlığı’na Gülahmet Türk atanmıştır. Yeni görevinde muvaffakiyetler diler, geçmiş dönemlerde Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanlığı yapan tüm ülküdaşlarımıza teşekkür ederim” ifadeleri kullanıldı.

Bu karara tepki gösteren Selçuk Özdağ, sosyal medya hesabından “Bana yapılan saldırı ile ilgilerinin olmadığını söyleyenlere ithaf olunur” diye yazarak Ülkü Ocaklarının açıklamasını paylaştı.

İşte o paylaşım:

DAVUTOĞLU'NDAN BAHÇELİYE TEPKİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Özdağ'ın paylaşımını alıntılarak MHP lideri Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi. Davutoğlu, Bahçeli'ye yönelik "Sayın Bahçeli, hani siyasi etik yasası diyordunuz? Bu hangi etiğe sığar?" ifadelerini kullandı.