Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili 4 şüpheli daha gözaltına alındı
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırıya ilişkin 4 şüpheli daha gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili 4 şüphelinin daha yakalanarak, gözaltına alındığını duyurdu.
Selçuk Özdağ, geçen 15 Ocak'ta Çankaya ilçesine bağlı Cevizlidere Mahallesi'ndeki evinin önünde bir grubun saldırısına uğradı. Yaralanan Özdağ, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, saldırganlardan G.T. ile A.G. gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından 3 şüpheli hakkında daha 'kasten yaralama' suçundan yakalama kararı çıkarılmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olayla ilgili 4 şüphelinin daha yakalanarak, gözaltına alındığını ve şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceğini duyurdu.
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