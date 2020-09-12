Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber'in reytingi belli oldu

12 Eylül 2020 Cumartesi, 13:16

Fatih Portakal'ın görevi bırakmasının ardından Selçuk Tepeli'nin sunmaya başladığı FOX Ana Haber'in reyting rakamları açıklandı.

Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk "ilk haftanın raporu" notuyla yaptığı paylaşımda FOX Ana Haber'in izlenme sayısında bir düşüş kaydedilmediği görülüyor.

Fatih Portakal görevini Selçuk Tepeli'ye bırakırken şunları kaydetmişti:

"Mutlu musun? Ben mutluluğu İzmir'de buldum. 25 yıllık tutmaydı bu. Bırakmam gerektiğini düşündüm. Böyle daha mutluyum. Şu an. Yeri doldurulmayacak insan yok.Temmuz başında kararı verdim. Çok nettim. Doğan abi inanmadı. Ayın 20'sinden sonra tekrar konuşalım dedi. Söyleyecek bir şeyim kalmadı. Son 3 yıldır liderdik. İki senedir. reytinglere bakmıyordum.Kendimi tekrar ediyordum. Bıktım yani. Rekabetsiz olmak rakipsiz olmak insanı boşluğa düşürüyor. Rakip arıyorsunuz kendinize yok. Size yetişemiyor. En yakın rakibinize fark atmışsınız.”