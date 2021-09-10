Selçuk Yöntem'den dizi sürelerine eleştiri: 5 günde 1 bölüm çekiliyor bu bir mucize
Türkiye'de artık dizi sürelerinin yaklaşık 2,5 saat olduğuna vurgu yapan oyuncu Selçuk Yöntem, "Bizden başka böyle dizi yapan bir ülke olduğunu sanmıyorum. 5 günde 1 bölüm çekiliyor bu bir mucize" dedi.
Selçuk Yöntem ve yönetmen Hilal Saral, bu yıl yedinci kez düzenlenen ‘Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’ne konuk oldu.
Türkiye’de artık dizi sürelerinin yaklaşık 2,5 saat olduğuna vurgu yapan Selçuk Yöntem, “Bizden başka böyle dizi yapan bir ülke olduğunu sanmıyorum" dedi.
"BU BİR MUCİZE"
NTV'de yer alan habere göre; "5 günde 1 dizi bölümü çekiliyor, bu bir mucize" diyen usta oyuncu, "Dizi süreleri uzadıktan sonra 5 yıldır dizilere ara verdim. Bu, işin kreatif olmasını uzaklaştıran çok yıpratıcı bir hal. Dizi süreleri uzun olmasına rağmen kaliteli yapımlar ortaya çıkıyor” diye konuştu.
Video Haberler
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
- Prof. Dr. Azap'tan önemli uyarı: En az 1 yıl kaybettirir
- THY uçağındaki o anları yolcu cep telefonuyla kaydetti
- The Matrix: Resurrections filminden ilk fragman geldi
- İYİ Parti o diyaloğun devamını yayınladı
- Anne kızını 4. kattan, yere açılan battaniye böyle attı
- Rusya’da teftişe giden valiyi sarhoş bekçi karşıladı
- ATM ekranlarını kırmıştı... Neden yaptığı ortaya çıktı
- 15 katlı binanın 7'nci katında korku dolu anlar
- Özgürlük sloganları atan kadınlara Taliban kırbacı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan Bayraktar'dan bir açıklama daha
- Sanatçı Cihat Tamer, dincilerin hedefinde
- AKP'ye yakın anket şirketinden dikkat çeken sonuçlar
- 3 saatlik evli çift kazada hayatını kaybetti
- Mardin'de sokağa çıkma yasağı
- Sedat Peker'den yeni iddialar
- Kamu kuruluşları için PCR testi kararı
- İmamoğlu TikTok'ta paylaştı: Metro yapamazsın denmiştir
- Uzmanından uyarı: Tarihi zam yolda
- Cumhuriyet duyurdu, 5 başkan görevden alındı!