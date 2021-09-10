Selçuk Yöntem'den dizi sürelerine eleştiri: 5 günde 1 bölüm çekiliyor bu bir mucize

10 Eylül 2021 Cuma, 16:36

Selçuk Yöntem ve yönetmen Hilal Saral, bu yıl yedinci kez düzenlenen ‘Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’ne konuk oldu.

Türkiye’de artık dizi sürelerinin yaklaşık 2,5 saat olduğuna vurgu yapan Selçuk Yöntem, “Bizden başka böyle dizi yapan bir ülke olduğunu sanmıyorum" dedi.

"BU BİR MUCİZE"

NTV'de yer alan habere göre; "5 günde 1 dizi bölümü çekiliyor, bu bir mucize" diyen usta oyuncu, "Dizi süreleri uzadıktan sonra 5 yıldır dizilere ara verdim. Bu, işin kreatif olmasını uzaklaştıran çok yıpratıcı bir hal. Dizi süreleri uzun olmasına rağmen kaliteli yapımlar ortaya çıkıyor” diye konuştu.