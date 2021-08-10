Selçuk'un kişiye özel kadroları

10 Ağustos 2021 Salı, 10:48

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer, eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan hemen önce istifa eden danışmanı Turğay Öntaş’ın Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’ne doçent kadrosuna alınmasını TBMM gündemine taşıdı. Yüceer, yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

Yüceer, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” kuralını anımsattı.

Yüceer, önergesinde şu değerlendirmeyi yaptı:

“Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un danışmanı Turğay Öntaş’ın alındığı doçentlik kadrosu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalı’nda açıldı. Bu kadroya alınacak kişi için ‘Temel eğitim sosyal bilgiler eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak. Biyografilerle değerler ve politika eğitimi konularında çalışmaları olmak’ şartları bulunuyordu. Açılan ilanda da görülebileceği gibi YÖK’ün getirdiği kuralın açıkça ihlal edildiği ve kadro için bir kişinin işaret edildiği görülüyor.

“BU SORULAR YENİ BAKANIN SINAVI”

Daha önce bu ve buna benzer onlarca ilanla karşılaştık. Üniversiteler ve kamu kurumları birtakım bürokratlara, eski danışmanlara kadro yaratmak için kullanılamaz. Bu kurumlar AKP’nin kadrolaşması için değil halka hizmet için var. Millî Eğitim Bakanlığı’na atanan Mahmut Özer, eski Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un danışmanı için açılan bu kadroyla ilgili yönelttiğimiz soruları şeffaf bir biçimde yanıtlamalıdır. Bu sorular yeni Bakan’ın ilk sınavı.”

Candan Yüceer’in Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e sorduğu sorular şöyle:

“-Milli Eğitim Bakanı eski danışmanı Turğay Öntaş için Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde kişiye özel kadro açıldığı iddiaları doğru mudur?

-Açılan kadroya Turğay Öntaş dışında başvuran herhangi biri olmuş mudur?

-Açılan kadroda yer alan ‘Temel eğitim sosyal bilgiler eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak. Biyografilerle değerler ve politika eğitimi konularında çalışmaları olmak’ şartlarını taşıyan başka biri bulunmakta mıdır?

-Akademik kurumlara akademik personel alımında kayırmacılığın önlenmesi konusunda yapılan çalışmalar var mıdır? Varsa nelerdir?”