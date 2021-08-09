Selçuk'un isteğiyle icat edilen görev

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta görevden alınan eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, bakanlığı döneminde skandallara imza attığı ortaya çıktı.

Ziya Selçuk'un, bakan olduğu ilk aylarda kendisine üç özel kalem müdürü adayı verildiği ve daha önceden birlikte çalıştığı Ömer İnan'ı Özel Kalem Müdürü olarak seçtiği belirtildi.

Ancak bu süreçte, kadrosu olmamasına rağmen Özel Kalem Müdür Yardımcısı sıfatının ortaya çıkarıldığı ve bu göreve Cevat Yılmaz'ın getirildiği ifade edildi.

Mektepli Gazete'den Ali Taştan'ın konuyla ilgili yazısı şöyle:

"Ziya Selçuk Bakan olduğu hafta düzenlenen kahvaltıda kendisine üç Özel Kalem Müdürü adayı takdim edilir. Bakan Bey daha önceden birlikte çalıştığı ve güvendiği Ömer İnan’ı Özel Kalem Müdürü olarak seçer. Ömer Bey de bir yardımcıya ihtiyaç duyar. Kadrosu olmamasına rağmen Özel Kalem Müdür Yardımcısı sıfatı icat edilir ve bu göreve Cevat Yılmaz getirilir. Beyefendiyi mağdur etmemek gerektiğine göre hemen bir Daire Başkanı kadrosu verilir.

Adres ise Burhanettin Hoca’nın Talim Terbiyesidir. Hoca kurumun kadrosunun dışarıda kullanılmasını istemez. Fakat oyun yeni kurulmaktadır, takım arkadaşlarının hatırı vardır. Sesini de çıkarmaz. Ta ki istifa gününe kadar.

Bu süreçte Ömer İnan Personel Genel Müdürü olur. Yerine ise yine bir Daire Başkanı olan Uğur Kılıç görevlendirilir. Onun da bir yardımcıya ihtiyacı olur. Uğur Bey’de yardımcısı olarak Emrah İNAN’ı seçer. Bu beyefendiyi de mağdur etmemek gerektiğine göre hemen ona da bir Daire Başkanı kadrosu verilir.

Bu sefer de adres Temel Eğitim Genel Müdürlüğü olur. Cem Gençoğlu buna da ses çıkarmaz. Eğitim Politikaları Daire Başkanı Mehmet Yasin Eriş görevden alınır ve kadrosu Emrah İnan’a verilir. Fakat beyefendi özel kalem de olmanın dayanılmaz hafifliğini yaşamak ister. Bu yüzden kadroyu alır görevi almaz. Görev de vekaleten Yunus Derekaya’ya kalır. İşte aşağıdaki yeşil kutucuğun sebebi budur.

Cem Gençoğlu bir ayda iki kolunu kaybeder. Fakat ses çıkarmaz. Sorsanız “kızılcık şerbeti içtim” der mi bilinmez ama tablo budur.

Bu durumda Ziya Selçuk’un özel kaleminde olmayan bir görev icat edilmiş ve bu göreve iki daire başkanı kadrosu verilmiştir. An itibarıyla Özel Kalem Müdür Yardımcıları Cevat Yılmaz ve Emrah İnan daire başkanı kadroları ve maaşları ile görevlerine devam etmektedir. Yine bir ikiz liyakat problemi.

Yeni Bakana Sorumuz:

Bu iki vazgeçilmez bürokrat özel kaleminizde yer almaya ve çalışmadıkları kadroları işgal etmeye devam edecekler mi?"