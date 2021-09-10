Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşandı
2 yıl önce evlenen ve sosyal medyada bir magazin figürü haline gelen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra çifti, Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşandı. Adliye çıkışı konuşan Ciğerci, ihanet iddiaları için "Böyle bir şey yok" diyerek yalanladı. Duruşma 15 dakika sürdü.
Uzun süredir devam eden ilişkilerini 2019 yılında nikah
masasına taşıyan ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla bir magazin figürü haline
gelen Selin Ciğerci ile futbolcu eşi Gökhan Çıra bugün boşandı.
DURUŞMA 15 DAKİKA SÜRDÜ
Beykoz Adliyesi'ne gelerek anlaşmalı olarak boşanan çift,
adliyeden birlikte çıktı. Sosyal
medya fenomeni Selin Ciğerci ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Gökhan Çıra hiçbir
açıklama yapmadan aracına bindi. Biten evliliği için "Herkes için
hayırlısı olsun" diyen Ciğerci, aldatma iddiaları için de "İhanetle
alakalı bir şey yok" dedi.
Adliyeye ayrı ayrı araçlarla gelen ikili, birbirlerine
hiçbir şey söylemeden araçlarına binerek hızlıca uzaklaştı.
MAL PAYLAŞIMI YAPTILAR
Ciğerci ve Çıra boşanma öncesi mal paylaşımı da yaptı.
Birlikte kozmetik firması kuran ikili, burada ortak olarak çalışmaya devam
edecek. Bodrum'da iki adet evi olan çift bunları bölüşecek. İkili, şirket
üzerine kayıtlı 11 milyonluk lüks araçların ikisinin ortak malı olarak
kalmasına karar verdi.
ORTAK BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR
Instagram hesaplarından ortak bir açıklama yapan ikili,
"Biz birbirimizi çok sevdik çok da çabaladık ama ne yazık ki bu ilişkiyi
devam ettirmeyi başaramadık. Zaman ne gösterir bilemeyiz ancak kısaca şunu
söyleyebiliriz ki biz aynen başladığımı gibi birbirimize sevgimizi ve saygımızı
koruyarak ayrıldık. Özelimizi, hayatımıza, değerlerimize saygı gösteren herkese
teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
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