Barış Murat Yağcı'dan Survivor 2022 All Star açıklaması: 'Bu sefer daha farklı olacak...'

10 Eylül 2021 Cuma, 09:55

Geçtiğimiz haziran ayında İsmail Balaban'ın şampiyonluğuyla sonuçlanan 'Survivor 2021'in ardından, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu fenomen yarışmanın 'All Star' formatında düzenlenecek yeni sezonuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

“ÇOK HEYECANLIYIM”

'Survivor 2020'de Cemal Can Canseven'den daha az SMS alarak yarışmayı ikinci olarak tamamlayan Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz gün İstanbul’da bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Medyaradar'da yer alan habere göre Yağcı, alışveriş merkezinde magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Survivor All Star 2022'ye katılacağını açıklayan Yağcı, “Survivor All Star 2022'ye katılacağım için mutluyum, bu sefer daha farklı olacak. O sebeple çok heyecanlıyım” dedi.

"GERÇEK SURVİVOR DEĞİL"

Mayıs 2021'de Hürriyet’e konuşan oyuncu, 'Her Şeye Rağmen' adlı kitabında yer alan "Kazanan kişinin ‘survivor’ olduğunu hiçbir zaman düşünmedim" sözlerine açıklık getirmişti:

"Bir kere bile potaya girmedi. Benim kaç kere ismim çıktı. Halk sayesinde dokuz kez SMS birincisiydim. Gerçek bir ‘survivor’ değil ki. Çocuğu seviyorum ama benim omzumda kapsül parçalı, iki kırığım varken bununla ilgili ağlamıyordum. Ama o, omzunu parkurda bir yere sürtüyor ve ağlıyordu. Bazı şeyler ilginç geliyor."

Barış Murat Yağcı, "O zaman sen neden ‘Survivor’ olamadın?" sorusunu ise "Son bir buçuk ay bireyselliğe geçtiğimizde omzum artık bitik durumdaydı. Yoksa ilk dört aylık performansım yarışma tarihindeki en iyi rekordu. Beşinci ayda sakatlık yaşadıktan sonra performansım düştü" şeklinde cevaplamıştı.