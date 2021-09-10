Barış Murat Yağcı'dan Survivor 2022 All Star açıklaması: 'Bu sefer daha farklı olacak...'
Cemal Can Canseven'in şampiyonluğuyla sonuçlanan Survivor 2020'de büyük finale kalmayı başaran ve zorlu yarışmayı ikinci olarak tamamlayan Barış Murat Yağcı, yeniden Dominik'e gidecek.
Geçtiğimiz haziran ayında İsmail Balaban'ın şampiyonluğuyla
sonuçlanan 'Survivor 2021'in ardından, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu
olduğu fenomen yarışmanın 'All Star' formatında düzenlenecek yeni sezonuyla
ilgili yeni bir açıklama geldi.
“ÇOK HEYECANLIYIM”
'Survivor 2020'de Cemal Can Canseven'den daha az SMS alarak yarışmayı
ikinci olarak tamamlayan Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz gün İstanbul’da bir
alışveriş merkezinde görüntülendi.
Medyaradar'da yer alan habere göre Yağcı, alışveriş merkezinde magazin muhabirlerinin
sorularını yanıtladı.
Survivor All Star 2022'ye katılacağını açıklayan Yağcı, “Survivor
All Star 2022'ye katılacağım için mutluyum, bu sefer daha farklı olacak. O
sebeple çok heyecanlıyım” dedi.
"GERÇEK SURVİVOR DEĞİL"
Mayıs 2021'de Hürriyet’e konuşan oyuncu, 'Her Şeye Rağmen'
adlı kitabında yer alan "Kazanan kişinin ‘survivor’ olduğunu hiçbir zaman
düşünmedim" sözlerine açıklık getirmişti:
"Bir kere bile potaya girmedi. Benim kaç kere ismim
çıktı. Halk sayesinde dokuz kez SMS birincisiydim. Gerçek bir ‘survivor’ değil
ki. Çocuğu seviyorum ama benim omzumda kapsül parçalı, iki kırığım varken
bununla ilgili ağlamıyordum. Ama o, omzunu parkurda bir yere sürtüyor ve
ağlıyordu. Bazı şeyler ilginç geliyor."
Barış Murat Yağcı, "O zaman sen neden ‘Survivor’
olamadın?" sorusunu ise "Son bir buçuk ay bireyselliğe geçtiğimizde
omzum artık bitik durumdaydı. Yoksa ilk dört aylık performansım yarışma
tarihindeki en iyi rekordu. Beşinci ayda sakatlık yaşadıktan sonra performansım
düştü" şeklinde cevaplamıştı.
İlgili Haberler
- 'Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye jüriliği için Haluk Levent'e teklif götürdü' iddiası
- Erkan Petekkaya Acun Ilıcalı haberine ateş püskürdü: 'En pis küfürleri size gönderiyorum'
- Survivor yarışmacısı Yunus Emre Özden hakkında şiddet iddiası
- Survivor'ın fenomen yarışmacısı Cemal Can Canseven, dünyaca ünlü markanın yeni yüzü oldu
Video Haberler
- İYİ Parti o diyaloğun devamını yayınladı
- Anne, kurtarmak isteği kızını 4. kattan aşağı attı
- Rusya’da teftişe giden valiyi sarhoş bekçi karşıladı
- ATM ekranlarını kırmıştı... Neden yaptığı ortaya çıktı
- 15 katlı binanın 7'nci katında korku dolu anlar
- Özgürlük sloganları atan kadınlara Taliban kırbacı
- Leopara meydan okuyan kedinin görüntüleri gündem oldu
- MHP'li başkan: Yürüyün lan yürüyün!
- 'Bebiş' adını verdiği ayı ile selfie yaptı
- Halk otobüsünde 'maske' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- Falakaya yatırılma teklifi yapılan kadın konuştu
- Dolarda kıyamet kopacak
- MasterChef’te kameraya yansıyan görüntüler şaşırttı
- Poğaça yiyenler dikkat!
- Erdoğan'ın, Asiltürk'e neler vadettiği ortaya çıktı
- AKP'ye yakın anket şirketinden dikkat çeken sonuçlar
- 3 saatlik evli çift kazada hayatını kaybetti
- Meteoroloji'den 25 saatlik fırtına uyarısı
- Sedat Peker'den yeni iddialar
- İBB’den trafiği rahatlatacak uygulama