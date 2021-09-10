Yeni sezon tarihi açıklandı: Kırmızı Oda'dan İlayda Alişan ve Ayça Bingöl'lü tanıtım

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın merakla beklenen yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı. Binnur Kaya'nın başrolde oynadığı Kırmızı Oda'nın kadrosuna İlayda Alişan, Ayça Bingöl, Nihal Yalçın ve Başak Daşman da katıldı. Kırmızı Oda'nın yeni sezon yayın tarihi de açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2021 Cuma, 10:30
Yeni sezon tarihi açıklandı: Kırmızı Oda'dan İlayda Alişan ve Ayça Bingöl'lü tanıtım
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Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi ekrana dönmek için gün sayıyor. OGM Pictures imzalı dizisi 17 Eylül'den itibaren cuma akşamları izleyici ile buluşmaya hazırlanan diziden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Masumiyet dizisinde gösterdiği performans ile büyük bir çıkış yakalayan genç oyuncu İlayda Alişan da Kırmızı Oda'nın yeni sezonunda rol alacak. İlayda Alişan'ın canlandıracağı karakter doktorun yeni hastası olacak.

Dizinin yeni sezon ilk bölümlerinde ünlü oyuncular Ayça Bingöl, Nihal Yalçın ve Başak Daşman da rol alacak.

OGM Pictures imzalı dizisi 17 Eylül'den itibaren cuma akşamları izleyici ile buluşmaya devam edecek.

Kırmızı Oda'nın yeni sezon fragmanı şu şekilde:


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