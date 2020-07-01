Selvi Kılıçdaroğlu, Esra Albayrak’ı aradı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medyada Esra Albayrak ve ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşım nedeniyle arayarak, üzüntüsünü dile getirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'ı telefonla aradı. Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medyada Esra Albayrak ve ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşım nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Kılıçdaroğlu ayrıca, yeni doğan çocukları sebebiyle Albayrak ailesine iyi dileklerini iletti.
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