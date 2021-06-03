Semih Kaplanoğlu Cannes'da
74. Cannes Film Festivali'nin Resmi Seçim listesi bugün Paris'te açıklandı.
74. Cannes Film Festivali'nin ilk programı bugün Paris'te tamamladı.
Champs-Elysées'deki UGC Normandie sinemasında düzenlenen basın toplantısı çevrim içi olarak yayınlandı.
Belirli Bir Bakış bölümünde aday gösterilen filmler arasında ise Semih Kaplanoğlu imzalı Bağlılık Hasan yer adı.
Bağlılık Üçlemesi ikinci çalışması olan Bağlılık Hasan'ın yönetmen koltuğunda oturan Kaplanoğlu aynı zamanda filmin senaristliğini de üstlendi.
Filmin başrolünde ise Umut Karadağ, filiz Bozok ve Gökhan Azlağ yer alıyor.
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