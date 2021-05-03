Semih Yalçın'ın hedef gösterdiği ülkücülerden yanıt

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 15:14

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tek aday olarak katılıp yeniden başkan seçildiği MHP 12. Olağan Kongresi sonrası partide sular durulmuyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti yönetimine muhalif ülkücülere yönelik, “Partimizin hem fikir, hem siyaset alanında, hem de toplum vicdanında üstlendiği yapıcı rolü baltalamak üzere 13. Olağan Büyük Kurultay'ın hemen ardından yeni fitne ve tefrika hamlelerine hız verilmiştir. Bu hamlelerden bazıları; MHP saflarında tutunamayıp dışarıda karanlık mahfillerin ağına düşen sözde eski ülkücü isimlerden Hasan Albay, Yılma Durak, Sakin Öner, Mehmet Pehlivanlı, Kazım Ayaydın, Ahmet Malkan, Nazif Okumuş ve diğer çakma fedailerdir” ifadelerini kullandı.

YALÇIN’A YANIT

Günboyu gazetesinden Kürşat Orkun’un haberine göre; Yalçın'ın hedef aldığı Nazif Okumuş, ''Yahu ben o isimlerle görüşmüyorum ki… Bir defasında bir vesileyle Hasan Albay'la konuştum. Diğerleriyle belki 10 yıldır konuşmadım. Ne biçim adamlar! Nereden çıkardılar böyle bir tuhaflığı. Üç beş cahil adam kapılarına gelip dayanırlarsa ne olacak? Adamlar yaşını başını almış, kimi 80'e dayanmış insan. Dokuz Işık'ı yazmış bir Sakin Öner'i ne diye suçlarsın! Türkeş'in isteğiyle O küçük Dokuz Işık'ı genişletti. Benim yanımda yazdı. Ben de daktiloya çektim. O zaman daktilo kullanılıyordu. Sakin Öner günün şartlarına göre eğitimcilerle, tarımcılarla vs. görüşüp bilgi alarak genişletti. Millî konularda da Arvasî Hoca devreye girdi. Sonra Türkeş kontrol etti. Yılma Durak yeni hastalıktan çıktı. Kâzım Ayaydın ne kadar halis dürüst bir adam. Herkes 'Demokrat Kâzım' bilir?... Akıl alacak gibi değil'' ifadelerini kullandı.