Senaryo Stüdyosu online erişime açıldı

26 Ocak 2021 Salı, 10:16

Barış Pirhasan ve Levent Kazak tarafından 2004 yılında kurulan bir üretim, gelişim ve paylaşım platformu olan Senaryo Stüdyosu, 17 yıl aradan sonra, destek verdiği alanlar genişletilerek online erişime açıldı.

Alanında uzman isimlerin rehberliğinde sektöre, özgün projeler, yaratıcı kalemler kazandırmayı amaçlayan platform, güçlü kalemleri, konusunda uzman isimleri, yapımcı ve yayıncıları birlikte üretmek için aynı çatı altında toplanmaya davet ediyor.

SENARYO STÜDYOSU'NUN KADROSU

Kalemine güvenen, kendine inanan tecrübeli, tecrübesiz yetenekler Senaryo Stüdyosu’nda temel eğitimden proje geliştirmeye, eserin son haline getirilmesinden temsil edilmesine kadar yaratım sürecinin her aşamasında konusunda uzman birçok isimle çalışma fırsatı yakalıyor. Senaryo Stüdyosu atölyelerinde katılımcılar Ebru Nihan Celkan’la bir oyun yazarken, Ayşenil Şamlıoğlu'dan oyuncunun oyun metinlerine yaklaşma yöntemlerini görebilecekler.

Barış Pirhasan, Ezel Akay, Ercan Mehmet Erdem ya da Levent Kazak mentorluğunda fikirden senaryoya uzanan uzun bir üretim dönemine girip, Elif Çongur’la Anton Çehov'un Martı'sı, Mehmet Ergen’le Henrik İbsen’in Yaban Ördeği üzerinde derin okuma yapabilecekler. Mahir Ünsal Eriş ile "Neden hikâye anlatmak isteriz?" sorusuna cevaplar ararken, Yiğit Güralp’in yeni projesi “KOLEKTİF”in bilim kurgu ve distopik hikayelerini senaryolaştırabilecekler.

Firuze Engin’le çocuk edebiyatından çocuk tiyatrosuna, Hüseyin Kuzu’yla uyarlama, Ender Akay ile ise müziğin senaryo ile yolculuğuna çıkıp, Bertan Rona ile libretto, Melisa Üneri ile karakterin yapısı, Nida Dinçtürk ve Cansın Dugan ile podcast yayıncılığına dair tüm sorulara yanıt bulacak ve kendi podcast'lerini üretme fırsatı yakalayabilecekler.

Mehmet Kurtuluş animasyon dünyasını incelerken, Selcan Özgür ise kadın gözünden "Fleabag" gibi dizilerin kurulum aşamasını ve karakterlerini inceleyecek. Deniz Göktaş, sadece 2 saat süren atölyesinde "Neden stand up atölyesi olmaz?"ı anlatacak. Kadir Kurtuluş da her türlü fikri emeği ve meydana getirdikleri ürünler üzerindeki hukuki hakları konusunda bilgi verecek. Katılımcılar, Ümit Alan ile yeni medya üzerine çalışıp, Onur Orhan ile yazarın çıktığı ruhsal yolculuğa eşlik edecekler.

Irmak Zileli ile bir romanı yazmaya başlamadan önce yazarın nelere ihtiyacı olduğuna cevaplar arayıp, dileyen uzun süren tek kişilik atölyelerde yazarla birlikte romanlarını geliştirebilecek. Çocuklar Kemal Gökhan Gürses ile hayal gücünü geliştirecek, kalemini güçlendirecek, yazacak ve çizebilecekler.

Katılımcıların Senaryo Stüdyosunda çalışabilecekleri hoca ve danışmanlar şöyle: Barış Pirhasan, Ebru Nihan Celkan, Ezel Akay, Ercan Mehmet Erdem, Elif Çongur, Mehmet Ergen, Ayşenil Şamlıoğlu, Mahir Ünsal Eriş, Yiğit Güralp, Firuze Engin, Irmak Zileli, Hüseyin Kuzu, Ender Akay, Bertan Rona, Melisa Üneri, Mehmet Kurtuluş, Ümit Çırak, Selcan Özgür, Nida Dinçtürk, Cansın Dugan, Deniz Göktaş, Kadir Kurtuluş, Ümit Alan, Onur Orhan, Zeynep Güzel, Devrim Kunter, Levent Kazak ve Kemal Gökhan Gürses.

SENARYO STÜDYOSU'NUN 4 RENGİ

Senaryo Stüdyosu’nda, kullanıcıların kendilerine uygun atölyeyi rahatlıkla bulabilmesi için atölyeler sarı, turuncu, kırmızı ve mavi renkler altında kategorilere ayrıldı.

Farklı alanlarda temel eğitimler, yazmak ve okumakla ilintili farklı disiplinlerde dolaşan klasik atölyeler ve çocuklar için tasarlanmış atölyeler sarı renk ile ayrıştırılıyor. Kırmızı, kısıtlı sayıdaki katılımcının seçmelerle kabul edildiği, hikâye ile başvurulan ve eser son haline gelene kadar geliştirilen proje geliştirme atölyelerinin rengi.

Tek kişilik mavi atölyelerde katılımcılar danışman ile teke tek çalışarak bitmiş roman ya da senaryoya son dokunuşlarını yapıyor, oyun seçmelerine hazırlanıyor ya da etkili konuşmayı öğreniyorlar.

Turuncu ise Gain, Storytel, Anima İstanbul, GFF Pictures gibi bir kurumun sponsorluğunda ücretsiz gerçekleşen proje atölyelerinin rengi. Turuncu atölyelerde sponsor kurum için proje üreten yazarlar, yazı veya proje gruplarına katılarak, çalışmalarını seyirci ile buluşturma fırsatı yakalıyorlar ve telif geliri elde edebiliyorlar.

SPONSORLU/ÜCRETSİZ ATÖLYELER

Senaryo Stüdyosu'nun yeni nesil içerik platformu GAİN ile yaptığı eğitim/üretim iş birliği yazar adaylarına eşsiz bir fırsat sunuyor. Kalemine güvenen yazarlar profesyonel yazı gruplarına katılarak projelere yazar olarak katkı sunabilecek ya da katılımcılar hayat hikayeleriyle belgesellere ilham olabilecekler.

STORYTEL atölyelerinde sesli kitap oluşturmak, ANİMA İSTANBUL atölyelerinde animasyon senaryosu üzerine çalışmak, Yiğit Güralp'ın GGF Pictures ile yeni projesi için oluşturacağı yazı grubuna katılmak gibi farklı seçenekler de yer alıyor.

Senaryo Stüdyosu’nun kırmızı ile ayrıştırılan ve senaryo, oyun, podcast dallarını kapsayan Proje Geliştirme Atölyeleri’ne ücretsiz katılmak da mümkün. Hikayesine inanan ve atölyelere bütçe ayırmayı tercih etmeyenler, “Hikayeme Sponsor Arıyorum” seçeneği ile başvuru yapabilecek. Senaryo Stüdyosu, sponsor bulmak için başvuru yapanların hikayelerini yapımcılara sunuyor ve yapımcı onaylarsa atölye katılım ücretine sponsor oluyor.

'ATÖLYENİ AL GEL'

Sektörün yeni buluşma noktası olmayı hedefleyen Senaryo Stüdyosu, fark yaratan, sektörü geliştirecek yeni içeriklere yer vermek amacıyla yazmak ve kurgu üzerine farklı konularda kendi atölyelerini açmak isteyen yeni eğitmenlere, uzmanlara, akademisyenlere, ustalara da “atölyeni al, gel” çağrısı yapıyor.