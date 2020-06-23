Sendikalardan uyarı: Sınavlarda önlemler okul içinde sınırlı kalıyor

23 Haziran 2020 Salı, 02:00

CHP Genel Başkan yardımcısı Yıldırım Kaya, “Milli Savunma Üniversitesi sınavında ve LGS’de yeterli tedbirleri alınmayarak çocuklarımızın can güvenliği hiçe sayıldı. YKS için yeterli tedbir alınmazsa 2.5 milyon gençle beraber tüm toplumun sağlığı da riske atılmış olacaktır” dedi.

Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, henüz salgın riskinin kalkmadığı bir dönemde milyonlarca öğrenci ve velinin çok yakın bir araya gelmesinin yayılımı artıracağını söylediklerini hatırlatarak “Ancak bakanlık gerekli önlemlerin alındığı ve böyle bir riskin olmadığı konusunda ısrar etti. İnsan sağlığı hiçe sayılarak turizm sektörünü kurtarmak adına atılmış bir adımdı ve yanlışlığını LGS’de herkes gördü” diye konuştu.

BAŞARI DA DÜŞECEK

Öğrencilerin geçen yıllarla aynı biçimde 20’şer kişilik sınıflarda sınava girdiğini, bazı okullarda ateş ölçümü yapılmadığını, hataların sonuçlarının birkaç hafta içinde ortaya çıkabileceğini belirten Yıldırım şunları söyledi:

“Öğrencilerin motivasyonu da tamamen bozuldu. Bu koşullarda girmeselerdi çok daha iyi sonuçlar alabilirlerdi. Sınav dereceleri çok aşağıda olacak. Katılımın düşük olduğunu düşünüyoruz. Birçok ailenin çocuğunu sınava göndermediğini biliyoruz. Bir hafta sonra 2.5 milyon öğrencinin geleceğini belirleyecek YKS yapılacak ve daha riskli geçecek çünkü sayı daha fazla. Sadece sokağa çıkma salgının yayılım riskini ortadan kaldırmayacak. YKS’de özellikle velilerin okul bahçesi dışında bir araya gelmesi, giriş ve çıkışlarda LGS’de yapılan hataların önlenmesi çok önemli. Sınavda hastalığı olan kontrol altında olan öğrencilerin kesinlikle diğer öğrencilerle aynı okulda bulunmaması, bulundukları yerde ya da özel bir binada kontrol altında sınava girmesi gerekiyor.”

ÖSYM’DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, AA’ya yaptığı açıklamada koronavirüs önlemleri kapsamında, YKS adaylarına maske ve dezenfektan dağıtılacağını belirterek “İsteyen adaylar, kendi maske, siperlik ve dezenfektanları ile de gelebilecekler” dedi. Bu yılki sınava 2 milyon 437 bin 119 adayın başvuru yaptığını belirten Aygün, Covid-19 durumu olan adayların ayrı salonlarda sınava alınacağını söyledi. ÖSYM Başkanı, YKS adaylarının ailerine, çocuklarını bıraktıktan sonra okul bahçesinde ve girişinde beklememeleri çağısında bulundu. Adaylar isterlerse sınav anında maskelerini çıkarabilecek, ancak görevlilerin sınav süresince takmaları gerekiyor.

KONTROLDE GÜÇLÜK YAŞANDI

Eğitim-Sen, LGS’de alınan önlemlerin sadece okul içi ile sınırlı olmasının ciddi sorunlara neden olduğuna dikkat çekerek üniversite giriş sınavları için yeni önlemler alınması ve bunların açıklanması çağrısında bulundu. Sendika Merkez Yürütme Kurulu’nun LGS değerlendirmesi şöyle:

- Öğrencilerin kendi okullarında sınava girmesi kararı bazı açılardan olumlu olsa da, oturum aralarında fiziki mesafenin kaybolmasına neden olmuştur. Sendikamıza ulaşan bilgiler oturum aralarında kontrolün sağlanmasında güçlük yaşandığına dairdir.

- Sınavlarda kullanılan bina ve salon sayısının artırılmasına rağmen, öğrencilerin kendi okullarında sınava girmesinden dolayı, şehir merkezlerinde sınav salonlarında 20 öğrencinin bulunduğu gözlenmiştir. 20 öğrencinin bulunduğu bir derslikte fiziki mesafe sağlamak mümkün değildir.

- Hastanelerde tedavi gören öğrencilerin ambulanslarla okullara getirilerek sınava alınması kabul edilebilir bir uygulama değil. Öğrencilerin eğitim ve sağlık hakkı açısından bu durumu eleştiriyoruz.