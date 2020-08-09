Şener'den Erdoğan'a: Türkiye’nin bu aileyi taşıyacak hali kalmadı
CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, eski yol arkadaşı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesini sert sözlerle eleştirdi. Şener, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Türkiye’nin bu aileyi taşıyacak hali kalmadı" dedi.
Eski AKP kurucularından, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, ekonominin gidişatına yönelik AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesini eleştiren bir paylaşımda bulundu.
Şener Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Erdoğan Ailesi işsizliği patlattı. Vatandaşın nefes alacak hali kalmadı. Ekonomi felakete döndü. Erdoğan cami avlusunda konuştu: Doların henüz 10 TL olmayışıyla, olmayan döviz rezerviyle, yedirtmem demek istediği damadıyla övündü. Ve Türkiye’nin bu aileyi taşıyacak hali kalmadı!” ifadelerini kullandı.
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