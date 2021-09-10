Şenol Güneş'in ikinci dönemi 2,5 yıl sürdü
Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımının başındaki ikinci döneminde 32 maçta görev yaptı.
A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş'in ikinci dönemi 2,5 yıl sürdü. 2019 Mart ayında milli takımın başına ikinci kez getirilen Şenol Güneş'le yollar bugün itibarıyla ayrıldı.
Ay-yıldızlı ekip deneyimli teknik adamın ikinci döneminde 32 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 15 galibiyet elde eden milli takım, 7 mağlubiyet ve 10 beraberlik aldı. Milli takım, 25'i resmi, 7'si özel olmak üzere oynadığı 32 maçta, 55 gol atarken, kalesinde 40 gol gördü.
Milli takım, Şenol Güneş'in ikinci dönemindeki ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Güneş'in ikinci döneminin son maçı ise deplasmanda 6-1 kaybedilen Hollanda karşılaşması oldu.
ŞENOL GÜNEŞ'İN İKİNCİ DÖNEMİNDEKİ MİLLİ MAÇLAR
A Milli Futbol Takımı'nın Şenol Güneş'in ikinci döneminde yaptığı maçlar ve sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Organizasyon
|Rakip
|Sonuç
|07.09.2021
|Hollanda
|1-6
|04.09.2021
|Dünya Kupası Elemeleri
|Cebelitarık
|3-0
|01.09.2021
|Dünya Kupası Elemeleri
|Karadağ
|2-2
|20.06.2021
|EURO 2020
|İsviçre
|1-3
|16.06.2021
|EURO 2020
|Galler
|0-2
|11.06.2021
|EURO 2020
|İtalya
|0-3
|03.06.2021
|Özel
|Moldova
|2-0
|31.05.2021
|Özel
|Gine
|0-0
|27.05.2021
|Özel
|Azerbaycan
|2-1
|30.03.2021
|Dünya Kupası Elemeleri
|Letonya
|3-3
|27.03.2021
|Dünya Kupası Elemeleri
|Norveç
|3-0
|24.03.2021
|Dünya Kupası Elemeleri
|Hollanda
|4-2
|18.11.2020
|UEFA Uluslar Ligi
|Macaristan
|0-2
|15.11.2020
|UEFA Uluslar Ligi
|Rusya
|3-2
|11.11.2020
|Özel
|Hırvatistan
|3-3
|14.10.2020
|UEFA Uluslar Ligi
|Sırbistan
|2-2
|11.10.2020
|UEFA Uluslar Ligi
|Rusya
|1-1
|07.10.2020
|Özel
|Almanya
|3-3
|06.09.2020
|UEFA Uluslar Ligi
|Sırbistan
|0-0
|03.09.2020
|UEFA Uluslar Ligi
|Macaristan
|0-1
|17.11.2019
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Andorra
|2-0
|14.11.2019
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|İzlanda
|0-0
|14.10.2019
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Fransa
|1-1
|11.10.2019
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Arnavutluk
|1-0
|10.19.2019
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Moldova
|4-0
|07.09.2019
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Andorra
|1-0
|11.06.2019
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|İzlanda
|1-2
|08.06.2019
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Fransa
|2-0
|02.06.2019
|Özel
|Özbekistan
|2-0
|30.05.2019
|Özel
|Yunanistan
|2-1
|25.03.2019
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Moldova
|4-0
|22.03.2019
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Arnavutluk
|2-0
Not: Skorlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.
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