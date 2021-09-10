10 Eylül 2021 Cuma, 15:07

A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş'in ikinci dönemi 2,5 yıl sürdü. 2019 Mart ayında milli takımın başına ikinci kez getirilen Şenol Güneş'le yollar bugün itibarıyla ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekip deneyimli teknik adamın ikinci döneminde 32 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 15 galibiyet elde eden milli takım, 7 mağlubiyet ve 10 beraberlik aldı. Milli takım, 25'i resmi, 7'si özel olmak üzere oynadığı 32 maçta, 55 gol atarken, kalesinde 40 gol gördü.

Milli takım, Şenol Güneş'in ikinci dönemindeki ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Güneş'in ikinci döneminin son maçı ise deplasmanda 6-1 kaybedilen Hollanda karşılaşması oldu.

ŞENOL GÜNEŞ'İN İKİNCİ DÖNEMİNDEKİ MİLLİ MAÇLAR

A Milli Futbol Takımı'nın Şenol Güneş'in ikinci döneminde yaptığı maçlar ve sonuçlar şöyle:

Tarih Organizasyon Rakip Sonuç 07.09.2021 Dünya Kupası Elemeleri Hollanda 1-6 04.09.2021 Dünya Kupası Elemeleri Cebelitarık 3-0 01.09.2021 Dünya Kupası Elemeleri Karadağ 2-2 20.06.2021 EURO 2020 İsviçre 1-3 16.06.2021 EURO 2020 Galler 0-2 11.06.2021 EURO 2020 İtalya 0-3 03.06.2021 Özel Moldova 2-0 31.05.2021 Özel Gine 0-0 27.05.2021 Özel Azerbaycan 2-1 30.03.2021 Dünya Kupası Elemeleri Letonya 3-3 27.03.2021 Dünya Kupası Elemeleri Norveç 3-0 24.03.2021 Dünya Kupası Elemeleri Hollanda 4-2 18.11.2020 UEFA Uluslar Ligi Macaristan 0-2 15.11.2020 UEFA Uluslar Ligi Rusya 3-2 11.11.2020 Özel Hırvatistan 3-3 14.10.2020 UEFA Uluslar Ligi Sırbistan 2-2 11.10.2020 UEFA Uluslar Ligi Rusya 1-1 07.10.2020 Özel Almanya 3-3 06.09.2020 UEFA Uluslar Ligi Sırbistan 0-0 03.09.2020 UEFA Uluslar Ligi Macaristan 0-1 17.11.2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Andorra 2-0 14.11.2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri İzlanda 0-0 14.10.2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Fransa 1-1 11.10.2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Arnavutluk 1-0 10.19.2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Moldova 4-0 07.09.2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Andorra 1-0 11.06.2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri İzlanda 1-2 08.06.2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Fransa 2-0 02.06.2019 Özel Özbekistan 2-0 30.05.2019 Özel Yunanistan 2-1 25.03.2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Moldova 4-0 22.03.2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Arnavutluk 2-0

Not: Skorlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.



