Şenol Güneş'ten Bakü'de değişim sinyali

13 Haziran 2021 Pazar, 16:24

Farklı İtalya yenilgisi sonrası 6 puan hesabı yapan (A) Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, değişim sinyali verdi. Savunma ve orta alanda değişime gidecek olan Güneş, bazı isimleri dinlendirecek.

Çarşamba günü Galler, pazar günü ise İsviçre ile oynanacak iki maçta 6 puan hedefi koyan Ay-Yıldızlılar, Bakü'de kendilerini destekleyecek Azeri vatandaşlarımıza çok güveniyor. Güneş, Yusuf Yazıcı yerine Cengiz Ünder'le başlayacak. Savunmadan topla çıkışlarda yaşanan sorunu tespit eden Güneş, oyun kurma becerisi yüksek Kaan Ayhan ve Ozan Kabak'a da 11'de yer aramaya başladı. Ayrıca Mert Müldür de alternatifler arasında yer alıyor.