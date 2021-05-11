Şenol Güneş'ten Ekrem İmamoğlu ve Burak Yılmaz açıklaması

11 Mayıs 2021 Salı, 00:16

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Haber Global kanalında Candaş Tolga Işık’ın konuğu oldu. Güneş Türk futboluna, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve ifade özgürlüğüne dair önemli açıklamalarda bulundu.

“ONLAR BİZİM ÇOCUKLARIMIZ”

Türk futbolunun iyi bir evrim geçirdiğini söyleyen Güneş, sözlerine şöyle başladı:

"Başarılı olsalar da, olmasalar da onlar bizim çocuklarımız. Sportif başarıdan önce ülkeyi güzel temsil etmek gerekiyor, ülke tanımını iyi yapmak önemli. Çok iyi futbolcularımız vardı, çok güzel hizmetler verdiler ama sonlara doğru yaklaştıkça 15-20 senedir olan futbolcularımızı bir kenara atmaya çalıştık. Bu doğru bir şey değil. Oyuncularımız topluma örnek olmalılar."

"BURAK’I TEK KELİMEYLE İFADE EDEMEM"

Güneş, Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz’la ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Burak’ı tek kelime ile tarif edemem. O kadar çok hikayesi var ki; teknik, ideolojik, sosyolojik... Her açıdan incelemek lazım. Burak hep başarılı, hatası var mı? Var. Ama temel yapısını çok iyi almış ve özünü hiç kaybetmedi. Burak, futbolu çok seviyor. Hem kendini, hem de çevresini yönetiyor. Liderlik var, bunlar da başarıyı getiriyor. Burak, oyunculuk dışında antrenör olarak da Türk futboluna çok şey katacak. Milletimiz yurt dışındaki başarılı bir futbolcuyu överken Burak’ı övmüyor, çünkü bizim insanımızda 'yapamaz' duygusu var."

“ÇOK DEĞERLİ GENÇ OYUNCULARIMIZ VAR”

Şenol Güneş, genç oyuncuların önemine değindi:

"Uğurcan, Umut Meraş ve Merih Demiral gibi çok değerli oyuncularımız var. Mesela İrfan Can Kahveci, çok yetenekli, çok yaratıcı, bir basamak daha yukarıya çıkmasını bekliyorum. Halil Dervişoğlu'nu çok yetenekli buluyorum ama ne kadar üstüne koyacağını zaman gösterecek. Rıdvan Yılmaz'ı da takip ediyoruz. Çağlar'ın bugünkü başarısının sebebi, Leicester City’e gittiğinde çalıştığı halde oynamaması. Sonradan oyuna girince vazgeçilmez oldu."

"VİRÜSÜ YENEBİLİYORUM ÇÜNKÜ 'GÜNEŞ'İM"

Şenol Güneş, A Milli Takım'da çıkan Covid-19 vakaları ile ilgili soruyu da yanıtladı:

"İlk günlerde iki üç günde bir test yapıyorduk ama ilk geldiğimiz gün Fenerbahçe’den gelen oyuncular da vardı, İrfan ve Nazım'dan olabilir. Bugün test yaptık, negatif çıktı, sonraki testlerde pozitif oldu. Parça parça, Norveç maçından sonra vaka sayısı 10'a yükseldi. Maç bittikten sonra takımlara gidecek oyunculara test yaptılar, 16 oyuncu pozitif çıktı."

68 yaşındaki teknik direktör, kendisinin virüse yakalanmamasını ise esprili bir dille değerlendirdi:

"Ben virüsü yenebiliyorum, çünkü 'Güneş'im."

"BANA SORARLARSA FİNALİ BİZDEN ALSINLAR"

Şenol Güneş, 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanması planlanan ancak yerinin değişmesi gündemde olan UEFA Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili şunları söyledi:

"Federasyon çok büyük hazırlıklar yaptı. Bana soracak olurlarsa bu sene bizden alsınlar, seneye bizde final oynansın. Zaten iki İngiliz takımı oynayacak, İngilizler de istiyorsa orada oynansın. Seyircisiz olacaksa Türkiye’ye bir katkısı olmaz, seneye daha fazla katkısı olur."

"EKREM İMAMOĞLU SAYEMDE KALECİ OLDU"

Şenol Güneş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kaleciliği ile ilgili soruyu şöyle cevapladı:

"Ben kaleci olmak istemedim. Önde oynuyordum, bu sebeple kaleci oldum. Benim dönemimde Sunay Akın da, Ekrem İmamoğlu da Şenol Güneş yüzünden kaleci olmak istedi. Demek ki iyi kaleciymişim, iz bırakmışım."

"EN BEĞENDİĞİM KALECİ RÜŞTÜ REÇBER"

Güneş, Türkiye’de en beğendiği kalecinin kim olduğu sorusunu yanıtladı:

"Türkiye’nin en beğendiğim kalecisi, benim gördüğüm kadarıyla, aldığı eğitimi karşılığında çok iyi işler yapan Rüştü Reçber. Şu anda elimizde olan bütün kalecilerden memnunum. Türkiye’nin kalecilik olarak bir sıkıntısı yok."

“SANATÇIYI, FUTBOLCUYU SUSTURURSANIZ NEFES ALAMAZ"

Şenol Güneş, insanların nefes almak için düşüncelerini söyleyebilmesi gerektiğine vurgu yaptı:

"Kurumların alttaki kulüpleri düşünmesi lazım. Yani devlet gibi, vatandaşını düşünmesi lazım. Ben Türkiye’nin kazanmasını istiyorum, Türkiye için kazanmak istiyorum, bu iki şeyi birbirine oturtmamız lazım. Birlikte yaşamak için... Futbol da buna araç, sanat da buna araç. Şimdi sanatçıyı, futbolcuyu susturursanız, kimse düşüncesini söyleyemezse nefes alamaz. Dünyanın sıkıntılarını, bunları gidermek için birlik olacağız."

"VAR, FUTBOLUN AKIŞINI YOK EDİYOR"

Güneş, VAR sistemi ile ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı:

"VAR sistemini tartışmaları durdurmak için getirdik ama VAR sistemi tartışmayı durdurmadı, çünkü futbolda tartışmalı pozisyonlar VAR da olsa var. Bilim %100 sonuç verir ama burada bilimi ve teknolojiyi işin içine sokuyorsun, %100 sonuç alamıyorsun ama bu sonuçlara alışılacak. Bana soracak olursanız ben futbolun ruhundan dolayı VAR’ın olmasından yana değilim çünkü futbolun akışını yok ediyor. Ben olsam VAR sistemini değiştirirdim."