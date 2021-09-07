Şenol Güneş'ten erken gol tepkisi!
Şenol Güneş, Hollanda maçının ilk 11'ini, 3 gün önce oynanan ve 3-0 kazanılan Cebelitarık maçından biri zorunlu 6 oyuncuyu değiştirerek kurdu. Erken gol ise kızdırdı!
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6'ncı maçında Hollanda ile deplasmanda karşılaştı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda maçının ilk 11'ini, 3 gün önce oynanan ve 3-0 kazanılan Cebelitarık maçından biri zorunlu 6 oyuncuyu değiştirerek kurdu. Cebelitarık maçında sahada olan orta saha ve hücum hattında sadece Orkun Kökçü'yü bu maça yazan Şenol Güneş, Kerem Aktürkoğlu, Yusuf Yazıcı, Taylan Antalyalı, Efecan Karaca ve Enes Ünal'ı yedeğe çekerek; yerlerine Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Burak Yılmaz'ı sahaya sürdü. Kaleci tercihini Uğurcan'dan yana kullanan tecrübeli teknik adam, savunma dörtlüsünü Kaan Ayhan, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Mert Müldür'den oluşturdu. Güneş, 55. saniyede yenen gol sonrası futbolculara tepki gösterdi.
İngiltere'deki çalışma izni işlemlerinin uzamasından dolayı Cebelitarık maçına yetişemeyen Ozan Tufan, Hollanda'da kafileye dahil oldu ve teknik direktör Şenol Güneş tarafından maça yedek başlatıldı. Cebelitarık maçında sakatlanan Zeki Çelik ise maç kadrosunda yer almadı. Maç kadrosuna giremeyen diğer iki futbolcu ise Enes ve Alpaslan Öztürk oldu.
TÜRK TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU
A Milli Takım'ın Hollanda karşılaşmasına, bu ülkede yaşayan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Türk vatandaşları, maç öncesi ve maç sırasında kuvvetli tezahüratlarıyla A Milli Takım'a moral verdi. Ayrıca Türkiye forması giymemesi koşuluyla Hollandalı taraftarların oturduğu bölümlerden de bilet alan yüzlerce taraftarın olduğu belirtildi. Öte yandan Hollanda'da iki doz Covid-19 aşısını yaptıranların yanı sıra, son iki günde PCR testi yaptıran taraftarların statlara girişleri sağlandı.
Video Haberler
- İndirimi duyan koştu! Kurallar hiçe sayıldı
- Protokolde 'teyze' krizi! Koruma ekipleri dil döktü
- Yer: Yalova... Kana kana su içerken görüntülendi
- Kaş'ta orman yangını
- Ankara'da korkutan olay: Zeminde titremeler hissettik
- 22 aracın lastiğini kesti; o anlar kamerada
- İstanbul'da torbacılar arasındaki çatışma anı kamerada
- İkinci el otomobil piyasası için tarih verildi
- Önce oynadılar sonra tekme tokat kavga ettiler
- Otobüste kavga! Şoförün yüzü kanlar içinde kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti
- Bankalar hükümete karşı direnişe geçti
- TOGG şantiyesinde işçilere zulüm
- Almanya'dan kritik Sinovac aşısı kararı
- İlk seçimde ayrılacak
- Devlette yeni döneme hazırlık
- Ünlü oyuncu İncilay Şahin yaşamını yitirdi
- Ünlü aktör evinde ölü bulundu
- 'Erdoğan ile Asiltürk arasında anlaşma sağlandı' iddiası
- Erdoğan'a dinletilen şarkının bestecisinden tepki