Şenol Güneş'ten Sergen Yalçın açıklaması

16 Nisan 2021 Cuma, 16:10

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesinde turnuvaya dair görüşlerini paylaştı.

Dünya Kupası Elemeleri'ne iyi bir başlangıç yaptıklarının altını çizen Güneş, bu yaz ise hedeflerinin büyük olduğunu anlattı.

Güneş ayrıca eski takımı Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ NE SÖYLEDİ?

Tivibu Spor' un konuğu olan Şenol Güneş, iyi durumda olduklarını, ama havaya girmeyeceklerini söyledi:

"Üç maçta yedi puan gayet iyi. Ama hem Hollanda'yı hem Norveç'i oyun ve skor olarak iyi geçtikten sonra Letonya maçındaki beraberlik bizim için üzüntü verici oldu.

"Avrupa Şampiyonası'nda ilk hedefimiz gruptan çıkmak. Biz kaybetmenin de kazanmanın da ne olduğunu iyi biliyoruz. Kazanarak havaya girmiyoruz, kaybedince kahrolmuyoruz. Hayat devam ediyor.

"Mart ayında oyuncularımızın daha hazır olduğunu düşünüyorum. Eylül ayında öyle değildi. Bu da Uluslar Ligi'nde görüldü. Şunu söylemeliyim; iyi futbol oynayanlara karşı iyiyiz.

"Dünya Kupası ayrı bir dünya. Orada olmamız gerekiyor. Halkımıza umut verdik. Onu mutluluğa çevirmemiz gerekiyor."

"CENK TOSUN'UN BEŞİKTAŞ'TAN GİTMESİNİ İSTEMEDİM"

Tecrübeli teknik direktör ayrıca BB Erzurumspor maçında geçirdiği sakatlıkla sezonu kapatan ve EURO 2020'de oynayamayacak olan Cenk Tosun hakkında da konuştu:

"Cenk çok yetenekli ve kariyerli bir oyuncu. Beşiktaş'tan ayrılması o anda kulübümün ve kendisinin menfaati için verilmiş bir karardı. Aslında ayrılmasını istememiştim.

"Ne yazık ki Cenk sakatlık yaşadı. Kendisini ziyaret ettim, morali iyiydi, ameliyatı iyi geçti. Sakatlanmasına çok üzüldüm."

"BUGÜNKÜ SERGEN YALÇIN, O GÜNKÜ SERGEN YALÇIN'IN BAŞINDA OLSAYDI..."

Güneş, eski takımı Beşiktaş'ın başında başarılı bir sezon geçiren Sergen Yalçın hakkında ise övgü dolu konuştu:

"Sergen Yalçın, oyuncu olarak da çok yetenekliydi. Bugünkü Sergen, futbolcu Sergen'in başında olsa farklı olurdu. Çok zeki, futbolu biliyor. Bunları doğaçlama kullanıyordu, şimdi üstünü doldurdu. Şu anda çok başarılı, kendini yenilediğini düşünüyorum.

"Göztepe'de Ünal Karaman işini saygın bir şekilde yapıyor. Ünal Karaman, Trabzonspor'da da başarılıydı. Okan Buruk da Başakşehir'de başarılıydı. Tırnaklarıyla kazıya kazıya geldi.

"Emre Belözoğlu'nu çok beğeniyorum. Sportif direktörlükle antrenörlük arasında gidip geldi. Fenerbahçe olmasaydı, bizimle de çalışabilirdi. Bu konu gündemimizde vardı. Sportif direktör mü olacak, antrenör mü olacak? Buna karar verecek."