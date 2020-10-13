Şentop’tan yeni Berberoğlu açıklaması

13 Ekim 2020 Salı, 12:52

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı verdiği eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun vekilliğe iade edilmesi çağrılarına yanıt verdi.

Meclis’te yaptığı açıklamada, AYM’nin verdiği kararın kesin hükmü ortadan kaldırmadığını belirten Şentop, kesin hükmün kaldırılması halinde konunun değerlendirilebileceğini söyledi. Şentop, bunun için de yeniden yargılama sürecini işaret etti.

Şentop, "Bizim baktığımız, kesin hükmün hukuki varlığı ile durumdur. Anayasa Mahkemesi bunu kaldırmamıştır. Böyle bir durum olduğunda değerlendireceğiz" dedi.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Erken seçim tartışmalarına da değinen Meclis Başkanı, "Erken seçim kararı almanın çok çok zor olduğu kanaatindeyim. Erken seçim konusu, önceki sistemin bazı kötü alışkanlıklarıdır. Bu sistemde bu anlamda bir adım atabilmek zorlaştırılmıştır. Bu sistemin bir özelliğidir bu. Türkiye’de bundan sonra seçim zamanında yapılır." dedi.



