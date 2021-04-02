Şentop'un 'Pişman ederim' sözlerine CHP'den Ali Öztunç’tan yanıt

02 Nisan 2021 Cuma, 19:23

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Kahramanmaraş Kadın Kolları’nın düzenlediği toplantıda konuştu. Öztunç, TBMM Genel Kurulu’nda muhalefet vekillerinin oyları ile reddedilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi’nin AKP'nin itirazı üzerine yenilenmesinin ardından AKP ve MHP oylarıyla kabul edilmesini eleştirdi.

"PİŞMAN OLACAKSAN DA SEN OLACAKSIN"

“Dün TBMM’de bir darbe yaşandı” diyen Öztunç, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un kanun teklifinin reddedildiğini ve usule aykırı olarak yeniden oylandığını söyleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e “Pişman ederim” demesine tepki gösterdi.

Öztunç, “TBMM Başkanı’nın görevi milletvekilinin haklarını savunmaktır sarayın haklarını savunmak değildir. Bugüne kadar çok Meclis Başkanı geldi geçti. Hiçbiri oranın iradesini gidip başkasına teslim etmedi. Mustafa Şentop gelmiş geçmiş en beceriksiz Meclis Başkanı olarak tarihteki yerini almıştır. TBMM Başkanlığı makamı kabadayılık makamı değildir. Hiçbir milletvekiline parmak sallayamazsın. Pişman olunacaksa da sen olacaksın” diye konuştu.

"KIZINIZI İSTEMEYE GELDİKLERİNDE ARTIK YENİ BİR KURAL VAR"

Tartışmalara neden olan kanun teklifi ile ilgili de bir değerlendirme yapan Öztunç ilginç bir örnek verdi:

“Bu saatten sonra kızınızı istemeye geldiklerinde artık yeni bir kural var: Dünür adaylarınıza diyeceksiniz ki ‘bana sabıka kaydını göster.’ Ya da siz bir yere kız istemeye gittiğinizde diyeceksiniz ki ‘Sabıka kaydınız var mı? yedi sülalenizin…’ Öyle bir yasa getiriyorlar ki; devlet memuru olmak için yapılacak arşiv araştırmasında, birinin gelininin, teyzesinin oğlunun, torununun, yeğeninin GBT’sine bakacaklar.”

"KENDİ KOKOCULARINA GELİNCE SUÇ BİREYSEL OLUYOR"

“Böyle bir şey olur mu ya? Suç kişisel değil midir? Kendi kokocularına gelince bireysel oluyor, Vatandaşa gelince suç bütün sülaleyi kapsıyor. Kendi çocuklarının kokain partileri yaptığı ortaya çıkmadı mı? Allah o çocuğa da şifa versin. Linç edilmiş güya...”