Şenyaşar ailesi adalet nöbetinde: Yıldız’ın abisi bizi ölümle tehdit etti
AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının saldırısı sonucu eşi ve iki oğlunu kaybeden Emine Şenyaşar ile saldırıdan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar, " Yıldız’ın abisi bizi ölümle tehdit etti" dedi.
Diyarbakır’da 2 Temmuz’da yaptıkları 3’üncü hukuki destek ziyaretlerini anlatan Ferit Şenyaşar, “STK’lerle görüştük, baro başkanı ile bir araya geldik. Herkes olayı biliyor ve bizi yakından takip ediyor. Görüştüğümüz herkes yapılanların kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Ortada bir zülüm olduğunu dile getirdiler. Bu zülüm hâlâ devam ediyor. Bugün 120’nci gününe girecek adalet nöbetimiz, 4 ay olacak” açıklaması yaptı.
"ASIL KATLİAM SURUÇ DEVLET HASTANESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ"
Asıl katliamın Suruç Devlet Hastanesi’nde gerçekleştiğini belirten Şenyaşar, “Olayla ilgili güvenlik kameraları, doktorların beyanları, annemin teşhisi var ama katliamı yapanlar toplum içinde rahat bir şekilde dolaşıyor. Bu cezasızlık politikasından yararlanan milletvekilinin ağabeyi Süleyman Yıldız hâlâ bizi ölümle tehdit ediyor. Bizi sosyal medyadan tehdit eden Süleyman Yıldız hakkında ikinci defa suç duyurusunda bulunduk” ifadelerini kullandı.
"SAVCI BÜYÜK BİR SİYASİ BASKI ALTINDA ALIYOR DOSYAYI"
“Bu dosya zaman aşımına uğramayacak, katliam hastanede yapıldı" diyen Şenyaşar, "Davamıza bakan 7’nci savcıyla görüştüğümüzde 23 kişi tespit ettiğini söyledi. Dosyamızı alan savcı büyük bir siyasi baskı altında alıyor dosyayı. Belirlenecek savcıyla avukatlarımız aracılığıyla görüşme talep edeceğiz” diye belirtti.
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