Serbest piyasada altın fiyatları: Gram altının satış fiyatı ne oldu?
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 464 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 463,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 464 liradan, 3 bin 58 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 79 liradan, 423,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 427,20 liradan, 2 bin 988 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 8 liradan, bin 494 liradan alınan Yarım Ziynet bin 504 liradan ve 747 liradan alınan Çeyrek Ziynet 752 liradan satılıyor.
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