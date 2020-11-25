Serbest piyasada altın fiyatları: Gram altının satış fiyatı ne oldu?

25 Kasım 2020 Çarşamba, 13:16

İstanbul Kapalıçarşı’da 463,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 464 liradan, 3 bin 58 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 79 liradan, 423,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 427,20 liradan, 2 bin 988 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 8 liradan, bin 494 liradan alınan Yarım Ziynet bin 504 liradan ve 747 liradan alınan Çeyrek Ziynet 752 liradan satılıyor.