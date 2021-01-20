Serbest piyasada dolar ve Avro'da son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 7,4600 liradan, Avro 9,0630 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,4580 liradan alınan dolar, 7,4600 liradan satılıyor. 9,0610 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,0630 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4410 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,0310 lira olmuştu.
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