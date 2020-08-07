Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

07 Ağustos 2020 Cuma, 09:08

Serbest piyasada 7,2900 liradan alınan dolar, 7,2910 liradan satılıyor. 8,6360 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,6370 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2940 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,6360 lira olmuştu.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: