Serdar Ortaç'tan tepki çeken Fransız boykotu çağrısı: Fransız arabaya bineceğine at arabasına bin

Şarkıcı Serdar Ortaç AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısına destek verdi. Ortaç, sosyal medya hesabından "Fransız arabaya bineceğine at arabasına bin" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2020 Perşembe, 15:19
Serdar Ortaç'tan tepki çeken Fransız boykotu çağrısı: Fransız arabaya bineceğine at arabasına bin
Abone Ol google-news

Son dönemde yaptığı açıklamalarda sıkça gündeme gelen şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından Fransa'ya karşı boykot çağrısında bulundu.

Ortaç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda"Fransız marka arabaya bineceğine at arabasına bin! Bütün Fransız arabalarını sat ya da değiştir!" dedi.



En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler