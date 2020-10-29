Serdar Ortaç'tan tepki çeken Fransız boykotu çağrısı: Fransız arabaya bineceğine at arabasına bin
Şarkıcı Serdar Ortaç AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısına destek verdi. Ortaç, sosyal medya hesabından "Fransız arabaya bineceğine at arabasına bin" ifadelerini kullandı.
Son dönemde yaptığı açıklamalarda sıkça gündeme gelen şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından Fransa'ya karşı boykot çağrısında bulundu.
Ortaç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda"Fransız marka arabaya bineceğine at arabasına bin! Bütün Fransız arabalarını sat ya da değiştir!" dedi.
Fransız marka arabaya— Serdar Ortac (@Serdarortacs) October 27, 2020
biniceğine at arabasına bin Bütün Fransız arabalarını sat değiştir
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