Serdar Ortaç'tan tepki çeken Fransız boykotu çağrısı: Fransız arabaya bineceğine at arabasına bin

29 Ekim 2020 Perşembe, 15:19

Son dönemde yaptığı açıklamalarda sıkça gündeme gelen şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından Fransa'ya karşı boykot çağrısında bulundu.

Ortaç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda"Fransız marka arabaya bineceğine at arabasına bin! Bütün Fransız arabalarını sat ya da değiştir!" dedi.

Fransız marka arabaya

biniceğine at arabasına bin Bütün Fransız arabalarını sat değiştir — Serdar Ortac (@Serdarortacs) October 27, 2020



