Serdar Ortaç'tan dikkat çeken Azerbaycan yorumu: Bana görev gelirse yaparım

20 Ekim 2020 Salı, 12:46

Şarkıcı Serdar Ortaç, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmayla ilgili olarak bazı değerlendirmelerde bulundu.



Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç, “Askerin varsa askerinle savaşırsın, sivillerin üzerine füze atmazsın. Ermeni halkına bir sözüm yok ama başlarındaki adam ruh hastası” dedi. "Azerbaycan için askere gider misiniz” sorusuna ise "Bana görev gelirse tabii yaparım. Sıra bana gelene kadar Azerbaycan kendi askeriyle vatandaşını koruyor" diye yanıt verdi.

‘ASKERLİKTEN KAÇMAK İÇİN SAHTEKARLIK YAPMAK'TAN HAPİS YATMIŞTI



Askerlik yapmamak için kendini Meksika'da işçi gibi gösteren Ortaç, askerlikten kaçmak için çifte pasaport kullanması gerekçesiyle 61 gün Mamak Askeri Cezaevi'nde yatmıştı. Hapisten çıkan Ortaç, daha sonra askerliğini Sivas 5. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı 178. Piyade Er Eğitim Alayı'nda bedelli olarak yaptı.







