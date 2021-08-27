Seren Serengil Gülben Ergen'i hedef aldı: "Seks kasetini çıkaran..."

27 Ağustos 2021 Cuma, 15:26

'Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Seren Serengil yıllardır tartışmalı olduğu bilinen Gülben Ergen'i yeniden hedef aldı.





Serengil, Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'in peşini bırakmasını söyledi.

Gülben Ergen'in özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Seren Serengil, Ergen'in tüm evliliklerinin eşlerini aldatması yüzünden bittiğini iddia etti.

Serengil daha sonra Gülben Ergen'e "Erhan Çelik gibi, seks kasedini çıkaran İlyas Atak'a da davayı açtın mı?" diye sordu.

NE OLMUŞTU?

Gülben Ergen’in avukatı Altın Mimir, 2017 yılındaki tedbir dosyasına ilişkin haberleşme içeriklerini basına servis ettiği iddiasıyla Erhan Çelik hakkında Aile Mahkemesi'nde şikâyetçi olmuştu. Şikâyet dilekçesinde, Çelik'in tedbir dosyasındaki sanatçıyla avukatı arasında gerçekleşen haberleşme içeriklerini delil olarak sunduğu ve bu içerikleri basına servis ettiği iddia edilmişti.

Dava ertelendi

Ergen ile avukatının şikâyeti üzerine soruşturma başlatan savcılık, Çelik'in 'Kişiler Arasındaki Haberleşmenin Gizliliğini Alenen İfşa Etme' ve 'Gizliliğin İhlali' suçlarından 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açtı. Geçtiğimiz günlerde görülen davadaki iddianamede, Erhan Çelik’in üzerine atılı suçları işlediği yapılan tüm hazırlık soruşturması kapsamında anlaşıldığı ve yargılanmasının yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği ifade edilmişti.

Erhan Çelik'in avukatı ise söz konusu haber içeriklerini kendilerinin paylaşmadığını üzerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ifade etmişti. Bunun üzerine ise mahkeme, yapılan yargılama sonrası eksik hususların giderilmesi için davayı ileri bir tarihe ertelemişti.