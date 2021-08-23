Seren Serengil'den 'Kenan Doğulu' iddiası: 'Covid-19 olduğu halde sahne aldı'
Magazin yorumcusu Seren Serengil, koronavirüs yasaklarının kalkmasının ardından sahne alan şarkıcı Kenan Doğulu ile ilgili şaşırtan bir iddia ortaya attı. Serengil, Doğulu'nun Covid-19 olmasına rağmen sahneye çıktığını öne sürdü.
Şarkıcı ve magazin yorumcusu Seren Serengil, Beyaz TV'de yayımlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
Serengil, ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun koronavirüse yakalandığını ve koronavirüs test sonucunun pozitif olduğu halde sahneye çıkıp binlerce kişiyi riske attığını ileri sürdü.
Haber Global'de yer alan habere göre, Seren Serengil, Kenan Doğulu'nun yüzlerce izleyicisini ve hayranını, ekip ve çalışma arkadaşlarını, müzisyenleri riske atacak biri olmadığını düşündüğünü ifade ettiği açıklamasında, konser anlaşmasını iptal edememiş olabileceğini ama yine de bu davranışın hiç yerinde bir karar olmadığını söyledi.
Kenan Doğulu'dan ise çıkan bu iddiaların ardından henüz bir açıklama gelmedi.
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