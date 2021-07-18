Seren Serengil’in, 21 yıldır kızını arayan acılı anneye verdiği yanıt sosyal medyayı ikiye böldü
Seren Serengil'in, Instagram’da sayfasında 21 yıldır kızını arayan acılı bir anneye verdiği yanıt, takipçileri arasında tartışma yarattı. Serengil'in, kayıp kızını aradığını söyleyen kadına cevabı, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.
Dumping sendromu ile mücadele eden ve 2016'da geçirdiği mide operasyonunun ardından hızla kilo vermeye başlayan magazin figürü Seren Serengil, son olarak kızını arayan bir anneye verdiği yanıtla gündeme geldi.
Serengil, geçtiğimiz günlerde bir fotoğrafının altında kayıp kızını aradığını söyleyen kadına ilginç bir yanıt verdi. Serengil'in bu cevabı sosyal medyayı ikiye böldü.
'KENDİNİZDEN KÖTÜ DURUMDAKİLERİ DÜŞÜNÜN'
21 yıldır kayıp kızı Gözde’yi arayan Nurgül Karamert, Seren Serengil’in fotoğrafına yorum yaparak destek bekledi. Yorumu yanıtsız bırakmayan Seren Serengil’in sözleri ise bazı takipçileri tarafından eleştirildi.
'KEŞKE KIZIM OLSA DA BÜTÜN DÜNYADA ONU ARASAM'
Seren Serengil acılı anneye, “Canımsınız çok üzgünüm ama şöyle bir düşünün sizin aradığınız bulmayı ümit ettiğiniz ve bulabilme umudunuz olan bir kızınız var... peki o güzel kıza isteyip de hiç sahip olamayanlar ne yapsın bir onu düşünün her zaman kendinizden daha iyi durumda olanları değil kötüleri de düşünün... keşke kızım olsa da bütün dünyada onu arasam diyen çok insan vardır ben dahil. İyi şeyleri düşünün Allah yardım edecek sizin hayrınıza olan her şey için edecek.” dedi.
Serengil’in bu yorumu takipçilerini ikiye böldü.
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