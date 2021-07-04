Seren Serengil: Şu an bana '100 kilo olacaksın, eskiye dön' deseler koşa koşa dönerdim
Mide küçültme ve gastrik bypass ameliyatı geçiren ve daha sonra 70 kilodan 46 kiloya düşen Seren Serengil, "Şu an bana '100 kilo olacaksın, eskiye dön' deseler koşa koşa dönerdim" açıklamasında bulundu.
Dumping sendromu ile mücadele eden ve 2016'da geçirdiği mide operasyonunun ardından hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil, hastaneye kaldırılmıştı.
70 kilodan 46 kiloya düşen Serengil, hastanede çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak yaşadığı pişmanlığı dile getirdi.
Serengil'in açıklamaları şu şekilde:
"Nasılsınız:) biz de 'iyi' diyelim, iyi olalım Emel hemşiremle. Nefret ederdim kilodan, hala da ederim. Ama şu an bana deseler ki 'yüz kilo olacaksın, eskiye dön' koşa koşa dönerdim. Güzellik kime şans mutluluk getirmiş.? Güzel olduk da ne oldu? Kıymetimiz bilindi mi? Mutlu olduk mu? Bir çirkin şansı gerçeği varsa uyaydık keşke...Ne uğruna daha da güzel olalım isteği, kim için? değdi mi? Herkes benim gözüme güzel gözükmek için uğraşsın ben niye uğraşıyorum deyin."
'OBEZ DEĞİLSENİZ BU DURUMU DİYET VE SPORLA KOLAYCA ATLATABİLİRSİNİZ'
"Sakın! Obez değilseniz bana özenip bu ameliyatı yaptıran çok oldu, siz özenmeyin ve asla yaptırmayın. Hadi ben isim gereği 'kendime, dış görüntüme dikkat etmek zorundayım' dedim, rakiplerimin vücutlarını mayolu yakalanmış hallerini gördükçe onlar gibi olacağım korkusu bana bunu yaptırttı. Obez değilseniz bu durumu diyet ve sporla kolayca atlatabilirsiniz.
Güzelin düşmanı en güzeldir. 'En güzel' olacağım derken evdeki güzellikten de olmayın. Sağlığınız gitmesin. Bırakın sizi beğenen böyle beğensin. Beğenmiyorsa da kapıyı gösterin. Şartları zorlamayın. Hep hayırlısını isteyin kalbiniz güzel olunca Allah mutlaka karşınıza fiziğinize, güzelliğinize, ona buna bakanı değil o kalbe bakanı çıkarıyor. Hadi öperim."
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